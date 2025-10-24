Los ingresos fiscales se disparan un 34% en tres años tras no adaptar el IRPF a la inflación

Suscribete a
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero
Xavier Vilaltella

Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018, la presión fiscal en España ha aumentado en cuatro puntos, desde el 34% (con respecto al PIB) de ese año hasta el 38% de finales de 2024, una cifra que está cómodamente ... por encima de la media de la OCDE. Es más, solo entre 2020 y 2023 los ingresos fiscales se han disparado un sensacional 34%, un hecho que el Fondo Monetario Internacional (FMI) justifica principalmente –sin incluir otros impuestos que también se han elevado– por la buena evolución de la economía en el último trienio, el aumento de las bases de cotización a la Seguridd Social y la no deflactación del IRPF.

