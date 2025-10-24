Los ingresos fiscales se disparan un 34% en tres años tras no adaptar el IRPF a la inflación

Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018, la presión fiscal en España ha aumentado en cuatro puntos, desde el 34% (con respecto al PIB) de ese año hasta el 38% de finales de 2024, una cifra que está cómodamente ... por encima de la media de la OCDE. Es más, solo entre 2020 y 2023 los ingresos fiscales se han disparado un sensacional 34%, un hecho que el Fondo Monetario Internacional (FMI) justifica principalmente –sin incluir otros impuestos que también se han elevado– por la buena evolución de la economía en el último trienio, el aumento de las bases de cotización a la Seguridd Social y la no deflactación del IRPF.

Sobre esto último, cabe mencionar que actualmente Hacienda recauda nada más y nada menos que el doble de lo que recaudaba en 2018 por el IRPF, y según el Banco de España, un 77% de este aumento se debe a la no adaptación de los tramos a la inflación. Ningún Gobierno ha tocado el tributo desde 2015, y hay que recordar que solamente desde la pandemia el IPC se ha elevado un 22%. Y a pesar de todo, la deuda pública encadena cinco años por encima del 100% del PIB y según la Airef, si nada cambia camina hacia el 180% en 2050.

Noticia Relacionada La inversión privada sigue por debajo del nivel prepandemia pese a los fondos europeos y la pública crece un 34% Xavier Vilaltella Funcas prevé que el PIB crecerá un 2,9% este año pero advierte sobre la ralentización de la inmigración, el turismo y la inversión, los motores del crecimiento hasta ahora

Con estos datos en la mano, ayer Fedea, el 'think tank' ligado al Banco de España, presentó un informe en el que señala la necesidad de acometer una reforma integral del sistema fiscal en nuestro país. La premisa es la que ya señaló el informe Dragui, que los países de la UE necesitan invertir alrededor de un 5% del PIB en impulsar la autonomía estratégica y la competitividad. Y el interrogante, claro está, radica en cómo conseguir este objetivo y a la vez combatir un envejecimiento poblacional que, en el caso de España, obligará a invertir el 41% de los ingresos del Fisco en pensiones en el período 2022-2050 (según la Comisión Europea).

El informe pide deflactar el impuesto sobre la renta y eliminar todo lo que suponga una subida «encubierta» de tributos

Para Fedea, la clave para salir de este embrollo está en diseñar un sistema impositivo que aumente la recaudación sin lastrar la competitividad de las empresas. En este terreno, España tiene mucho camino por recorrer, pues nuestro país está en el puesto 31 de los 38 de la OCDE el libertad económica, un índice elaborado por la Fundación Heritage (un 'think tank' conservador estadounidense) que calcula hasta qué punto un estado facilita o dificulta que sus empresas prosperen.

En su informe, Fedea trae a colación lo más granado de la literatura científica sobre el tema para proponer una reforma integral del sistema, una que empieza por ampliar las bases imponibles a la vez que se moderan los tipos impositivos. A su vez, el estudio pone sobre la mesa la necesidad de acabar con los mecanismos que supongan un «incremento encubierto de la carga tributaria», destacando la no deflacción del IRPF.

Las cotizaciones no siempre van a la jubilación

En lo que refiere al IVA, Fedea empieza por señalar que, dado que el consumo familiar representa un porcentaje sobre la renta mayor entre las clases más humildes, este impuesto es regresivo en algunos casos. Para mejorar la recaudación sin castigar a las rentas bajas, el informe plantea la posibilidad de reducir algunos tipos mínimos y exenciones a la vez que se introducen compensaciones para los consumidores de ingresos más bajos. Esta 'lista de la compra' para una reforma del Fisco sigue con una revisión del Impuesto sobre el Patrimonio –España es uno de los tres países europeos que lo aplican– e incluso la creación de nuevas fuentes impositivas relacionadas con la digitalización y la robotización de la economía; incluso, con el vapeo u otras formas de ocio para suplir la recaudación decreciente del tabaco.

En lo que refiere a las pensiones, Fedea empieza por señalar que buena parte de la aportación de cada trabajador ya es puramente redistributiva (no tiene efecto en el cálculo de la pensión), así que pone sobre la mesa la posibilidad de ir directamente hacia un sistema de cuentas nocionales.