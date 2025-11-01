Suscribete a
ABC Premium

El informe del Consejo de Seguridad Nuclear centra todas las miradas sobre Almaraz

El organismo no tiene una fecha concreta para hacer público su veredicto sobre la planta

En paralelo el CSN deberá abordar el proceso administrativo de cierre de la central

Central nuclear de Almaraz
Central nuclear de Almaraz GUILLERMO NAVARRO
Raúl Masa

Raúl Masa

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se ha convertido en un elemento clave para el futuro de Almaraz. Su cometido, precisamente, es supervisar todo el parque atómico y emitir informes; realizar toda clase de inspecciones en las instalaciones nucleares o radiactivas; proponer la ... apertura de los expedientes sancionadores; controlar las medidas de protección radiológica de los trabajadores profesionalmente expuestos, del público y del medio ambiente; y una larga lista de cometidos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app