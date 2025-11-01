El informe del Consejo de Seguridad Nuclear centra todas las miradas sobre Almaraz

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se ha convertido en un elemento clave para el futuro de Almaraz. Su cometido, precisamente, es supervisar todo el parque atómico y emitir informes; realizar toda clase de inspecciones en las instalaciones nucleares o radiactivas; proponer la ... apertura de los expedientes sancionadores; controlar las medidas de protección radiológica de los trabajadores profesionalmente expuestos, del público y del medio ambiente; y una larga lista de cometidos.

Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica le ha otorgado, además, la función simbólica de ser quien decida el futuro de la central de Almaraz.

La ministra Sara Aagesen manifestó ayer que no se pronunciará hasta que el CSN no emita su informe. En principio, y teniendo en cuenta que las línea roja de los impuestos ya ha caído, la que queda es sobre cuestiones radiológicas. Si el CSN no ve problema, el Gobierno deberá ceder. Pero quiénes son las personas que estarán detrás de estas decisiones.

El actual presidente del CSN es Juan Carlos Lentijo, que lleva ligado al organismo desde 1984 donde ocupó los puestos de jefe de proyecto de centrales nucleares, inspector residente, subdirector general de Emergencias, subdirector general de Protección Radiológica Ambiental y director técnico de Protección Radiológica. Después de un tiempo fuera, en abril de 2022 llegó a su actual cargo.

La vicepresidenta es María del Pilar Lucio, que ha sido diputada en las Cortes Generales por el PSOE en tres legislaturas. También tiene una fuerte ligazón socialista la consejera Silvia Calzón, que fue secretaria de Estado de Sanidad entre 2020 y 2023. Los otros consejeros son Javier Dies, con una larga trayectoria en el sector nuclear y Francisco Miguel Castejón, cuya vida profesional también ha estado ligada a este ámbito.

En los próximos meses el CSN tendrá sobre su mesa de trabajo el proceso de prórroga, pero también los trabajos para supervisar un posible cese. Y, por si fuera poco, el Ministerio les ha puesto bajo el foco por la decisión que tomen.