Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Un muerto y un herido grave por una explosión en la base militar de la Legión en Almería
Última hora
Amazon plantea un ERE para 1.200 trabajadores de sus oficinas de Madrid y Barcelona

El Gobierno esquiva hablar sobre el futuro de Almaraz y lo fía todo al informe del Consejo Nuclear

La ministra Sara Aagesen no ha querido valorar cuál será la postura del Ejecutivo en caso de un informe favorable del CSN, lo que abre la puerta a la continuidad de la central

El supervisor nuclear no tiene un periodo fijado, aunque sí existe un límite temporal, para presentar los documentos

Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica
Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica ABC
Raúl Masa

Raúl Masa

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nueva patada para adelante del Gobierno para pronunciarse sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz. Este jueves las propietarias de la planta presentaron en tiempo y forma la solicitud de prórroga. Se esperaba que el Ministerio para la Transición Ecológica se ... pronunciase al respecto, pero ha vuelto a llevar el debate a un punto muerto. Ahora mismo no se sabe qué sucederá, aunque de sus propias palabras se sobreentiende que está dispuesto a ampliar la vida útil del parque nuclear.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app