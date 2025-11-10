Suscribete a
El IBEX sube un 1,77% y logra un nuevo máximo histórico, por encima de los 16.182 puntos

Este dato llega tras el acuerdo logrado entre los demócratas y republicanos sobre los presupuestos de Estados Unidos

Europa Press

La Bolsa española ha cerrado este lunes en máximos históricos, al situarse el Ibex 35 en 16.182,5 puntos al final de la jornada, lo que supone un incremento del 1,77% tras el acuerdo logrado entre los demócratas y republicanos sobre ... los presupuestos de Estados Unidos. Este movimiento al otro lado del Atlántico, allana el camino para terminar con el cierre de Gobierno del país de 40 días.

