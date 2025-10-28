Suscribete a
El Ibex 35 bate su récord por segundo día consecutivo tras cerrar cerca de los 16.100 puntos

El índice continúa con su senda alcista impulsado por el sector bancario y el energético

El Ibex 35 cierra en máximos históricos 18 años después por encima de los 16.000 puntos

El Ibex 35 celebra su segundo día de récord con una subida del 0,54%. El selectivo español ha cerrado este 28 de octubre de nuevo en máximos históricos hasta quedarse cerca de los 16.100 puntos, impulsado por los sectores bancario y energético ... que tienen un peso muy relevante en el comportamiento general de la Bolsa de nuestro país. Asimismo, la tendencia a la que apunta el parqué nacional es alcista, pese a las incertidumbres económicas y políticas que pululan a nivel global.

