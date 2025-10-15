El Gobierno prevé recaudar 6.000 millones extra de las cuotas de los autónomos

El plan que ha preparado el departamento que dirige Elma Saiz prevé subida de cotizaciones para los más de tres millones de autónomos a partir del próximo 1 de enero con independencia de su nivel de ingresos mensuales. Las subidas previstas por ... el Gobierno irán desde 200 euros mensuales a 2.500 y elevarán la factura con la Seguridad Social en 6.000 millones en tres años, contando con los nuevos autónomos, según los cálculos realizados por ATA a los que ha tenido acceso ABC.

El sistema busca hacer caja con este nuevo incremento en un momento de extrema debilidad del organismo que paga las pensiones. La hoja de ruta fue presentada esta misma semana a los autónomos y rechazada de forma rotunda por parte de la organización que dirige Lorenzo Amor. El hachazo para el bolsillo de los trabajadores por cuenta propia proyectado para los tres próximos años supondrá 1.900 millones de ingresos extra cada ejercicio, en los que la factura engordará un 35%.

Recaudación del RETA 2025-2028 En millones de euros Recaudación total Incremento interanual 10,2% 11,4% 20.000 18.744 12,8% 16.831 14.917 15.000 13.003 5.742 Suma del aumento total 10.000 2025 2026 2027 2028 Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones / ABC

Sin la subida que se ha diseñado por el Gobierno los ingresos que obtendría la Seguridad Social del régimen de autónomos acumulados en los próximos entre 2026 y 2028 serían de 39.000 millones de euros, y con el nuevo sistema la idea es lograr 50.492 euros, es decir casi 11.500 millones más en el próximo trienio. Lo que paga el colectivo al sistema público crecerá desde los poco más de 13.000 millones de euros en este ejercicio hasta los casi 19.000 millones en 2028.

Este aumento de las cotizaciones forma parte del despliegue de la reforma del sistema de cotización por ingresos reales emprendida por el ex ministro José Luis Escrivá que comenzó a aplicarse en 2023. Este ejercicio tocaba negociar las tablas de rendimientos con las cuotas asociadas para cada uno de los quince tramos de los próximos tres años. Como paso inicial el Ministerio de Seguridad Social puso el lunes sobre la mesa su propuesta, duramente criticada por ATA, que incluye subidas mínimas del 8,7% en tres ejercicios.

El plan del Ejecutivo continúe incremento de cotizaciones tanto para la denominada tabla reducida, en la que se encuadran los autónomos que ganan menos de 1.166,70 euros al mes (14.000 euros al año), como en los 12 tramos de la tabla general. En el primer tramo hasta 670 euros de ingresos, la cuota mensual pasaría de 200 euros a 217,37 euros, es decir, 17,37 euros más al mes y 208,44 euros más en el conjunto del año. En el segundo tramo de la tabla reducida entre 670 y 900 euros de rendimiento mensual, la cuota pasaría a partir del próximo 1 de enero de 220 a 234,85 euros, lo que suponen 14,85 euros más y 178,2 euros más anuales. El tercer tramo sería para ingresos de entre 900 y 1.166,7 euros mensuales, donde se prevé que la cuota ascienda de 250 a 271,24 euros al mes, es decir, 11,24 euros más y 134,88 euros anuales más en 2026. La mayor subida recae sobre los autónomos con rendimientos netos de más de 6.000 euros al mes, para los que la cuota mínima mensual pasaría de 590 euros a 796,24 euros, es decir, 206,24 euros más al mes.

Rebajar la presión fiscal

Las subidas de cotizaciones previstas se han topado con los partidos políticos. PP, Vox, Sumar, Junts y Coalición Canaria han avanzado ya que votarán en contra si los cambios se mantienen. «Ni un solo voto de Junts irá a apretar más a los autónomos. Lo que falta es rebajar la presión fiscal en las clases medias y trabajadores de Cataluña», aseguró en su cuenta X la portavoz del partido en el Congreso, Miriam Nogueras. En la misma línea Jordi Turull afirmó que «será que no si depende de los votos de Junts. Ya basta de apretar con impuestos a las clases medidas y trabajadoras catalanas».

Para el principal partido de la oposición, «el Gobierno no encuentra socios para aprobar los Presupuestos, ni para aprobar leyes, pero en lo que no duda es en subir los impuestos a los españoles, y está vez les ha tocado a los autónomos», dijo Juan Bravo, vicesecretario general de economía del PP.

«Se ve que para el PSOE todavía no es suficiente, hay que exprimir más a los españoles porque no pagan suficientes impuestos», ha denunciado la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán.

El rechazo a la subida de cotizaciones a los negocios llegó también desde Sumar. El portavoz de vivienda en la Cámara Baja, Alberto Ibáñez, tildó de «error» y «poco progresista» la propuesta de recorte del Ministerio. Para la formación morada, el Gobierno debe, en vez de poner el foco en las rentas del trabajo, trasladar la presión fiscal a «los rentistas».

«Que se retraten»

«El Congreso va a tumbar este sablazo», dejaba claro ayer el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en una entrevista en Telecinco, en la que detalló que ha mantenido ya conversaciones con PP, VOX y Junts y que seguirá hablando con más grupos, a quienes ha animado a que «se retraten». «El decreto no va a llevar nuestro aval y espero que tampoco el del Congreso», dijo. Para el también vicepresidente de la CEOE «el alza de cotizaciones es desproporcionada. Los autónomos no podrán con este incremento», aseguró a este diario.

ATA tampoco está de acuerdo con los cambios propuestos para que los autónomos accedan a la prestación por cese de actividad, que el sistema ahora deniega a seis de cada diez solicitantes por las duras condiciones exigidas. Ahora la Seguridad Social está dispuesta a rebajar el porcentaje de pérdidas o reducción de ingresos que se exige actualmente para cobrar esa ayuda, pero la oferta tampoco convence a la principal asociación de autónomos dado que entiende que sólo modifica ligeramente a la baja los requisitos, «pero sin reconocerla de manera automática ni voluntaria». Sostiene ATA que si ahora este paro de los autónomos se deniega al 60% de los solicitantes, con los nuevos requisitos que ha propuesto el Gobierno se seguirán negando en un porcentaje elevado, entre el 40% y el 50%.

El paro de los autónomos no funciona. El trabajador que se ve obligado a cerrar su negocio o a cesar su actividad no tiene asegurada su prestación, el denominado cese de actividad, tras haber estado cotizando por ella. En la peor situación profesional, con una pérdida de ingresos, debe enfrentarse al muro administrativo, que actúa de barrera para la concesión de una ayuda, que ronda los 800 euros mensuales y gestionan las mutuas.