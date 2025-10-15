Suscribete a
ABC Premium

El Gobierno prevé recaudar 6.000 millones extra de las cuotas de los autónomos

PP, Vox, Junts y Sumar avisan de que tumbarán el plan del Ejecutivo, que eleva la factura con la Seguridad Social un 35% en tres años, hasta 19.000 millones de euros

«El alza es desproporcionada. No podremos con este incremento», alerta Lorenzo Amor, presidente de ATA

Calcula cuánto subiría tu cuota de autónomos con la propuesta del Gobierno

Editorial | Hachazo a los autónomos

Dos mariscadoras en Pontevedra
Dos mariscadoras en Pontevedra Miguel Muñiz
Susana Alcelay

Susana Alcelay

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El plan que ha preparado el departamento que dirige Elma Saiz prevé subida de cotizaciones para los más de tres millones de autónomos a partir del próximo 1 de enero con independencia de su nivel de ingresos mensuales. Las subidas previstas por ... el Gobierno irán desde 200 euros mensuales a 2.500 y elevarán la factura con la Seguridad Social en 6.000 millones en tres años, contando con los nuevos autónomos, según los cálculos realizados por ATA a los que ha tenido acceso ABC.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app