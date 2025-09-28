ESPECIAL FORMACIÓN ONLINE / CONTENIDO EXTERNO
CESIF impulsa la formación online para responder a un mercado en constante cambio
En una época en la que la innovación tecnológica y la digitalización marcan el ritmo del progreso, la forma de aprender también ha evolucionado
La formación online, que hace apenas unos años era percibida como una alternativa secundaria, hoy se ha convertido en el camino preferido por profesionales que buscan seguir creciendo sin frenar sus trayectorias laborales ni sacrificar su vida personal.
En este contexto, CESIF–metrodora, institución con más de 35 años liderando la formación de talento en la industria biofarmacéutica, ha sabido anticiparse a las necesidades del sector y ya son cerca de 5.000 los estudiantes que han confiado en este formato para especializarse en áreas estratégicas de la industria biofarmacéutica.
Una respuesta a un sector clave para la economía y la sociedad
La industria biofarmacéutica no solo es motor de conocimiento y empleo cualificado, sino también pieza esencial para el bienestar de la sociedad. En España, este sector aporta más de 27.000 millones de euros al PIB y continúa creciendo gracias a la inversión en I+D y la internacionalización.
Frente a este escenario, CESIF ha diseñado un modelo educativo que combina el rigor académico con la flexibilidad que demandan los profesionales actuales. Se trata de un ecosistema digital que permite a los alumnos adquirir competencias prácticas, con un enfoque aplicado desde el primer día.
Un ecosistema digital orientado al estudiante
Su metodología se apoya en el aprendizaje constructivo, un enfoque 100% online que busca que los estudiantes adquieran competencias prácticas y aplicables desde el primer día. Este modelo incluye clases grabadas, tutorías síncronas, webinars, foros de debate y recursos multimedia de alto valor, permitiendo a los alumnos gestionar su ritmo de estudio en función de su disponibilidad y circunstancias. Además, desde el inicio cuentan con el acompañamiento de un tutor académico que guía su progreso y resuelve sus dudas.
El máster online culmina con la presentación del TFM por parte del alumnado, un proyecto final en el que ponen en práctica todo lo aprendido.
Flexibilidad y nuevas oportunidades de especialización
Uno de los grandes diferenciales de la formación online en CESIF es la incorporación de cuatro intakes al año, un modelo propio de instituciones internacionales que evita largos tiempos de espera y facilita que cada profesional inicie su formación en el momento que más le convenga.
Junto a los másteres consolidados, CESIF amplía su propuesta con programas de Especialista y Experto, diseñados para quienes necesitan una formación breve, focalizada y de aplicación directa en su entorno laboral. Esta flexibilidad convierte a CESIF en un aliado estratégico tanto para perfiles junior que quieren dar un salto cualitativo, como para profesionales con experiencia que buscan actualizar competencias en nichos muy específicos.
Conexión real con la industria
La empleabilidad es uno de sus grandes valores añadidos. Gracias a su red de alianzas con las principales compañías biofarmacéuticas, ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizar prácticas en empresas líderes. De hecho, CESIF cuenta con 4 máster online con prácticas. De esta manera, los alumnos combinan la flexibilidad de la educación digital con la experiencia práctica que exige un mercado cada vez más competitivo.
