Escrivá cuestiona el modelo de regulación de la inmigración a partir de las necesidades laborales, defendido por el PP

«Creo que es lo máximo que se puede decir sobre este tema. No creo que deba ir más allá, y tengo opinión porque he tenido algunas responsabilidades en este ámbito». El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, que no hace tanto era el ministro ... de Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de Pedro Sánchez, acababa de rematar una profusa explicación salpicada de datos sobre la evolución demográfica para sostener que la llegada de inmigrantes a España no era una opción política sino una necesidad «inevitable» si lo que se quiere es garantizar la sostenibilidad de las pensiones y del estado del bienestar durante los próximos 20 o 25 años. «Creo que me voy a quedar aquí», anunció, para un instante después vacilar ligeramente. «Aunque....en el tema de los....quería recordar que es muy difícil hacer políticas selectivas de inmigración para trabajadores muy especializados. Se puede pensar en traer los trabajadores que realmente necesito para cubrir una determinada profesión. Esto que puede tener sentido desde el punto de vista conceptual, después cuando lo desgranas es muy difícil».

Y recurrió a un ejemplo, el de la tarjeta azul europea, el visado ideado en Bruselas para atraer a trabajadores cualificados de terceros países y sortear las potenciales dificultades que les podrían poner los controles migratorios estándar o las regulaciones nacionales. Argumentó que en los países en que se ha traspuesto esta 'blue card', «los que tienen posiciones migratorias más restrictivas», acotó, se han dado cuenta de que se están encontrando problemas serios de insuficiencia de determinados colectivos profesionales.

«Lo que quiero decir es que los problemas son complejos, tienen distintas dimensiones, y a veces los intentamos abordar desde una dimensión simple, pero nuestra obligación es hacerles ver que son multidimensionales y complejos. Creo que esa debe ser nuestra contribución como técnicos», remató, ahora sí, Escrivá, su intervención sobre el peliagudo asunto de las políticas migratorias en su comparecencia de este jueves ante la Comisión de Economía del Senado.

El asunto no iría mucho más allá de una valoración analítica del gobernador del Banco de España sobre una cuestión económica de actualidad si no fuera por que hace menos de dos semanas el Partido Popular presentó su propuesta en materia de inmigración y que esta se basaba en buena medida en un planteamiento de control de los flujos migratorios a partir de las necesidades de mano de obra de las empresas, un sistema de cuotas (bolsas de empleo), se dijo, que se ajustaría año a año para modular los flujos migratorios.

El gobernador ha advertido este jueves de que los problemas de insuficiencia de mano de obra cualificada van a ser estructurales en los próximos años y ha subrayado que aunque una mejora del funcionamiento de las políticas activas los podrían atenuar la atracción de inmigrantes será crítica si se quieren atender las necesidades de mano de obra del mercado laboral en los próximos años, que ha estimado en unos 150.000 puestos de trabajo al año como mínimo.

La aspiración de asesorar al Gobierno

Ha deslizado que esos profesionales serán necesarios, por ejemplo, en el sector de la construcción, uno de los ámbitos donde el Banco de España ha detectado insuficiencias de mano de obra. Ha asegurado que esto es particularmente preocupante por el tremendo déficit de viviendas que hay en España, que recientemente el banco estimó en 700.000 unidades, y subiendo. En este sentido, ha recalcado que es un asunto que se tiene que abordar desde el lado de la oferta de vivienda, ya que las medidas que se puedan adoptar desde el lado de la demanda apenas alcanzarán para atenuar el problema.

Escrivá ha recordado también una de las propuestas más audaces que planteó al poco de llegar al gobierno del Banco de España: la de que la institución preste un asesoramiento permanente y sistematizado al Gobierno en materia de política económica. "Es algo que aún no se ha instrumentado concretamente, aunque la Ley de Autonomía del Banco de España sí prevé esa posibilidad", ha vuelto a recordar, trasladando su aspiración de que ese asesoramiento se regule en el futuro. "Hay convenios firmados, pero no hay un sistema de asesoramiento reglados donde recibamos peticiones de manera sistemática, que es algo que sí ocurre con otros bancos centrales".

En otro orden de cosas, el gobernador del Banco de España ha confiado en que la nueva ley de protección del cliente financiero, que se tramita en estos momentos en el Congreso, habilite finalmente la posibilidad legal de que los inspectores del Banco de España puedan hacer visitas de incógnito a los bancos, del mismo modo que lo pueden hacer los inspectores de Hacienda, para poder detectar in situ irregularidades o debilidades en los protocolos de atención a los clientes de los bancos.