Escrivá cuestiona el modelo de regulación de la inmigración a partir de las necesidades laborales, defendido por el PP

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, durante su intervención en el Senado
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, durante su intervención en el Senado efe
Bruno Pérez

«Creo que es lo máximo que se puede decir sobre este tema. No creo que deba ir más allá, y tengo opinión porque he tenido algunas responsabilidades en este ámbito». El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, que no hace tanto era el ministro ... de Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de Pedro Sánchez, acababa de rematar una profusa explicación salpicada de datos sobre la evolución demográfica para sostener que la llegada de inmigrantes a España no era una opción política sino una necesidad «inevitable» si lo que se quiere es garantizar la sostenibilidad de las pensiones y del estado del bienestar durante los próximos 20 o 25 años. «Creo que me voy a quedar aquí», anunció, para un instante después vacilar ligeramente. «Aunque....en el tema de los....quería recordar que es muy difícil hacer políticas selectivas de inmigración para trabajadores muy especializados. Se puede pensar en traer los trabajadores que realmente necesito para cubrir una determinada profesión. Esto que puede tener sentido desde el punto de vista conceptual, después cuando lo desgranas es muy difícil».

