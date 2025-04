Declaración de la renta 2024-25 en Guipúzcoa: cuándo empieza, hasta cuándo se puede hacer y fechas clave

Has percibido rendimientos brutos del trabajo (tu sueldo sin impuestos) por cuenta ajena superiores a 20.000 euros anuales, con carácter general.

Has tenido rendimientos brutos del año procedentes de tu trabajo por cuenta ajena, que están entre 14.000,01 € y 20.000 € o más, cuando se cumplan las siguientes condiciones:

Has tenido más de un pagador, y las cantidades percibidas del segundo y sucesivos pagadores superan los 2.000 euros. Por ejemplo: si has trabajado por cuenta ajena y al mismo tiempo durante el año, has cobrado la prestación por desempleo que supera los 2.000 €, tendrás que hacer declaración.