Declaración de la Renta: en qué casilla se añade el ERTE

Este año, la declaración de la Renta será un poco más complicada para aquellos que hayan estado en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo durante 2020, el año de la pandemia y del parón de la actividad económica.

ABC señalaba en un estudio, que aquellos trabajadores en ERTE tendrían que abonar alrededor de 1.000 euros de media en la declaración de la Renta. Esto es debido, porque el SEPE, a la hora de pagar al trabajador no se aplicaron retenciones que luego tendrá que abonar el trabajador.

Hay que recordar que estar en ERTE no está exento de IRPF. Por lo tanto, todos aquellos que lo hayan sufrido deberán tenerlo en cuenta a la hora de presentar el borrador. Además, hay que tener en cuenta que muchas personas que no alcanzaban el umbral mínimo de 22.000 euros para hacer la declaración de la Renta, este año tendrán que hacerla en el caso que sobrepasen los 14.000 euros, que es la cifra establecida cuando hay más de un pagador.

Ahora bien, otras dudas que tendrán los contribuyentes a la hora de hacer el borrador de la declaración es saber cómo añadir el ERTE, es decir, la casilla correspondiente.

Esta es la casilla correspondiente al ERTE en la Renta

La Agencia Tributaria indica cuál es la casilla en la que se debe añadir el ERTE para la declaración de la Renta. Estas prestaciones se encuentran en el modelo 190, en la clave C (desempleo).

¿Cuándo no hay obligación de declarar el ERTE? Hay dos supuestos: el primero de ellos es si el importe del segundo pagador y restantes pagadores no supera los 1.500 euros, no hay obligación de declararlo si la suma total de los pagos no supera los 22.000 euros.

El segundo supuesto es que se si se superan los 1.500 euros de los segundos o restantes pagadores, pero no se superan los ingresos de 14.000 euros en todo el ejercicio, no habrá que declararlo.