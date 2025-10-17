Suscribete a
ABC Premium

Cuerpo, sobre la OPA: «Tiene un resultado positivo en cuanto al precedente que ha sentado»

«No me refiero al resultado final, sino a la capacidad de generar valor y hacerlo protegiendo los intereses generales», ha recalcado el ministro de Economía

La Bolsa premia al BBVA con un alza del 5,8% y castiga al Sabadell, que cae un 6,6%

El minsitro de Economía, Carlos Cuerpo, en un foro en el marco de las reuniones de otoño del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)
El minsitro de Economía, Carlos Cuerpo, en un foro en el marco de las reuniones de otoño del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) EFE
Á. A.

Á. A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tras el fracaso de la opa de BBVA sobre Sabadell anunciada hace apenas unas horas y la reacción inicial del Ministerio de Economía, Carlos Cuerpo ha vuelto a incidir este viernes en la necesidad de respetar la decisión de los accionistas y dereonocer ... la labor de las instituciones intervinientes en el proceso. No obstante, en esta ocasión ha ido un poco más allás y ha considerado que esta operación sienta un «precedente positivo» y ha defendido la actuación del Gobierno.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app