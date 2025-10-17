Suscribete a
La Comisión Europea mantiene abierto el expediente contra el Gobierno por su injerencia en la opa

El Ejecutivo tiene hasta finales de mes para responder a las objeciones de Bruselas, que considera que invadió competencias que no le corresponden

Editorial | Las sombras de la opa

El presidente del BBVA no se plantea dimitir y se siente «plenamente respaldado por el consejo»

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen AFP
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

La Comisión Europea mantiene abierto el expediente contra España por las injerencias del Gobierno en la opa del BBVA hacia el banco Sabadell, a pesar de que la operación ha concluido sin éxito. Por ello, el Gobierno tiene hasta el 29 de este mes ... para responder a la primera carta que le envió el ejecutivo comunitario señalando sus objeciones a varias de las medidas que fueron decididas en este caso y que Bruselas considera que invadían competencias que no le corresponden y contradicen la legislación europea.

