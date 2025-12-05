Suscribete a
ABC Premium

El Consejo de Productividad pedirá reducir la burocracia para mejorar la débil eficiencia laboral de España

El organismo elude plantear medidas en el mercado de trabajo en su primer informe con recomendaciones al Gobierno

Este análisis, encargado por Economía, avisa al Ejecutivo para que no caiga en la autocomplacencia a pesar de la inercia del empleo

La productividad vuelve a estancarse al subir solo un 0,8%

El Consejo de Productividad pedirá reducir la burocracia para mejorar la débil eficiencia laboral de España
ep
José María Camarero

José María Camarero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno está a punto de enfrentarse al primer examen del Consejo de la Productividad con un informe que ultima este organismo en el que plasmará las actuaciones necesarias para que el Ejecutivo no se duerma en los laureles escudándose en el récord de ... empleo y aproveche el contexto económico para mejorar la eficiencia del trabajo en España. A pesar de que el número de afiliados roza los 22 millones o de que el paro registrado ha caído a los 2,4 millones, es necesario que la economía mejore los procesos laborales: producir más con menos esfuerzos, más tecnología y salarios altos, como lo hacen otras grandes potencias vecinas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app