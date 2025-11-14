Suscribete a
La productividad vuelve a estancarse al subir solo un 0,8%

El aumento ha sido particularmente intenso en el sector de la construcción, con un incremento interanual de casi el 3%

José María Camarero

La productividad de la economía española ha vuelto a desacelerarse en el tercer trimestre del 2025 al crecer a un ritmo del 0,8%, «mostrando una notable desaceleración con respecto al primer trimestre de 2024, que fue casi tres veces superior a la actual», ... según indica el informe periódico sobre la productividad elaborado por la Fundación BBVA e Ivie. El crecimiento de la productividad inferior al 1% de este último trimestre de 2025 no se observaba desde el cuarto trimestre de 2023. En cualquier caso, continúa creciendo, aunque de manera más moderada, y en la actualidad se sitúa un 3,7% por encima del nivel de 2000.

