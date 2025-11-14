La productividad vuelve a estancarse al subir solo un 0,8%

La productividad de la economía española ha vuelto a desacelerarse en el tercer trimestre del 2025 al crecer a un ritmo del 0,8%, «mostrando una notable desaceleración con respecto al primer trimestre de 2024, que fue casi tres veces superior a la actual», ... según indica el informe periódico sobre la productividad elaborado por la Fundación BBVA e Ivie. El crecimiento de la productividad inferior al 1% de este último trimestre de 2025 no se observaba desde el cuarto trimestre de 2023. En cualquier caso, continúa creciendo, aunque de manera más moderada, y en la actualidad se sitúa un 3,7% por encima del nivel de 2000.

Estos registros llegan en un contexto de crecimiento del PIB y de un mayor número de empleos, dos factores que no han ido en consonancia con un incremento de la productividad.

El aumento ha sido particularmente intenso en el sector de la construcción, con un incremento interanual de casi el 3%, siendo más moderado en el sector servicios (1,0%). En los sectores primario, de la energía y las manufacturas la contribución de la productividad ha sido negativa (-1,4%, -1,9% y -0,8% respectivamente). Por su parte, los servicios muestran un comportamiento dual, igual que en trimestres anteriores. Mientras la productividad aumenta más que la media de la economía en comercio, transporte y hostelería (4%) e información y comunicaciones (3,7%), en otros sectores desciende (actividades artísticas y recreativas, -2,8%; actividades inmobiliarias, -1,9%).

Las horas trabajadas han crecido con intensidad en tasas interanuales (2,4%), pero la inversión todavía se ha acelerado más (7,3%) en el tercer trimestre de 2025. El robusto aumento de la inversión y del empleo impulsa el crecimiento del PIB, mientras que las mejoras en la eficiencia productiva tuvieron menor efecto.

Más de la mitad (el 51%) del elevado crecimiento del PIB del tercer trimestre de 2025 (3,1%) se debe a la creación de empleo. El capital aumenta su contribución (23,1%) por encima de la de trimestres anteriores gracias a la aceleración de la inversión (7,3%). Por su parte, la contribución de la productividad se desacelera con respecto a 2024 y los dos primeros trimestres de 2025, aunque continúa siendo positiva (26%) y ligeramente superior a la del capital.