Changpeng Zhao, el príncipe de las criptomonedas perseguido en la era Biden y ahora indultado por Trump

La plataforma que fundó, Binance, fue condenada a pagar 4.300 millones de dólares por favorecer el lavado de dinero de organizaciones como Hamás, Al Qaeda y Daesh

Barron, el hijo de Donald Trump, supera a Melania en fortuna gracias a las criptomonedas

Chanpeng Zhao, fotografiado en 2022 AFP
Adrián Peñacoba

Changpeng Zhao, fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, se había convertido en un paria en EE.UU. Algo extraño para tratarse del 24º hombre más rico del mundo, pero fue el resultado de una condena que amenazó ... con hundir su imperio y le convirtió en recluso de una cárcel californiana durante cuatro meses en 2024. Este miércoles, el presidente Donald Trump, ha conmutado su pena para limpiar su historial.

