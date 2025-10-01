Barron Trump, el hijo de Donald Trump, supera a Melania en fortuna gracias a las criptomonedas

A sus 19 años, Barron Trump, el hijo del presidente estadounidense Donald Tump y su mujer Melania, ya se posiciona como el miembro más sorprendente del clan, y no solo por su impresionante estatura (2,06 metros). El benjamín de la familia ya se ha hecho un nombre dentro del mundo de los negocios gracias a las criptomonedas, tanto así, que su fortuna ya supera a la de su madre.

Según la revista 'Forbes', el joven ha multiplicado sus ingresos en cuestión de meses: solo con la compraventa de tokens, su patrimonio se disparó en 80 millones de dólares este año, alcanzando los 150 millones a la fecha. Además, posee alrededor de 2.300 millones de tokens que, en caso de venderse, estarían valorados por 525 millones de dólares. Unos números que lo sitúan muy por encima de Melania, cuya cartera está estimada en 20 millones.

Cabe resaltar que Barron fue el primero de los hijos de Trump en interesarse por el mercado digital, hasta el punto de convencer a su familia para lanzar su propia empresa en este sector: World Liberty Financial, fundada a finales de 2024. Ahora, tan solo nueve meses después, la plataforma de finanzas descentralizadas ha generado más de 1.000 millones de dólares en ingresos, convirtiéndola en uno de los proyectos más rentables de este año.

«Sabe muchísimo de esto. Es un chico joven, pero habla de su 'wallet', tiene como cuatro wallets… y yo le decía: '¿Qué es un wallet?'», mencionó el mandatario estadounidense durante la presentación de la compañía.

Sobre Barron Trump

Lejos de vivir solamente del apellido de su padre, Barron combina su faceta empresarial con los estudios. Actualmente, el joven ha retomado discretamente sus clases en la Universidad de Nueva York, en el campus de Washington. Además, ha dado un paso más en el mundo corporativo al integrarse en el consejo asesor de Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc., una firma especializada en bienes raíces de lujo. Fuentes cercanas aseguran que el joven ha sorprendido con una «visión estratégica muy clara, especialmente en mercados emergentes y en el uso de tecnología para optimizar la gestión de activos».

«Es brillante. Tiene ideas nuevas, ve oportunidades que a nosotros nos pasan por alto. Lo escucho mucho más de lo que la gente piensa», declaró Donald Trump en una reciente entrevista tras ser preguntado por el menor del clan.

Una familia marcada por las cifras

El éxito de Barron llega en paralelo a los millonarios beneficios que sus hermanos y su padre han acumulado en los últimos meses. Donald Trump Jr. ha elevado su fortuna hasta los 500 millones, mientras Eric pasó de 40 a 750 millones en un solo año. Ivanka cuenta con unos 100 millones, mientras que su marido Jared Kushner mantiene un patrimonio de alrededor de mil millones gracias al sector inmobiliario.

El más beneficiado sigue siendo el propio mandatario, cuyas inversiones en criptomonedas le reportaron 2.000 millones, contribuyendo a que su fortuna total ascienda a 7.300 millones. Esto le ha hecho subir 118 puestos en la lista Forbes 400 hasta situarse en la posición 201.

Melania, por su parte, ha diversificado sus ingresos con conferencias, libros y documentales. Aunque lanzó su propio token, $MELANIA, de corte especulativo cuya estética se basa en un meme y cuyo valor deciden los compradores.

El balance es claro: Barron Trump ha roto con todos los pronósticos y ya es más rico que su madre, demostrando que la nueva generación del clan también quiere su parte del imperio… pero con mirada puesta en el futuro digital.