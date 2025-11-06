Suscribete a
Bruselas pide un AVE Madrid-París de seis horas en pleno bloqueo francés a los corredores atlántico y mediterráneo

El trayecto no se puede realizar de forma directa a día de hoy, y desde Barcelona la duración del viaje es de siete horas por el cuello de botella en el sur de Francia

Francia desconecta a España de la alta velocidad ferroviaria en Europa

Un AVE con destino Francia en la estación de Barcelona Sants
Antonio Ramírez Cerezo

Bruselas quiere que el tren sea el transporte público por excelencia en plena ofensiva para descarbonizar la economía, y tiene grandes planes para el eje París-Madrid-Lisboa. Con ese objetivo, la Comisión Europea presentó ayer un plan para impulsar el desarrollo de la alta ... velocidad ferroviaria dentro de la Unión Europea y pide que en el año 2040 se pueda viajar entre la capital francesa y la española en un tiempo máximo de seis horas, y entre esta última y la portuguesa en un espacio de tres. Para que eso pueda ocurrir es esencial que el país galo desbloquee las obras de los corredores mediterráneo y atlántico para poder rebajar los tiempos de trayecto, algo que no está previsto que ocurra ni a corto ni a medio plazo..

