presidenta de la asociaciones de inspectores de hacienda

Ana de la Herrán: «La financiación singular de Cataluña ya se está empezando a desplegar sin amparo legal»

Los inspectores de Hacienda llevan a los tribunales el decreto de la Generalitat que crea el comisionado y el consejo asesor para la hacienda catalana

Los inspectores de Hacienda piden la dimisión de María Jesús Montero por la gravedad del cupo catalán

La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán
Bruno Pérez

El colectivo de los inspectores de Hacienda del Estado ha sido el que de manera más temprana y de forma más vehemente ha advertido de los riesgos del pacto político para asegurar una financiación singular a Cataluña. Afirman que quebrará uno de los cimientos ... del Estado de las autonomías, el sistema fiscal, y que será una vía de agua en la lucha contra el fraude. Hablamos con su presidenta, Ana de la Herrán.

