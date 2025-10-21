Suscribete a
La promotora pública de vivienda impulsada por el Gobierno se atasca ya en los primeros encargos

Vivienda retiene a Sepes la comisión acordada por la gestión del plan de vivienda de alquiler asequible por retrasos en varios desarrollos

La compra de vivienda de estadounidenses se dispara, pero la amenaza fiscal del Gobierno hunde las operaciones de extracomunitarios

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, visitó ayer uno de los desarrollos de Sepes en Sevilla
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, visitó ayer uno de los desarrollos de Sepes en Sevilla EFE

Bruno Pérez y Antonio Ramírez Cerezo

El ambicioso plan del Gobierno para transformar la sociedad pública que durante lustros se ha encargado de gestionar los suelos, en su mayoría de carácter industrial, de titularidad del Estado, Sepes, en una empresa pública capaz de promover, poner en el mercado y gestionar ... un parque público de viviendas de alquiler a precios asequibles ha arrancado de manera titubeante.

