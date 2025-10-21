La promotora pública de vivienda impulsada por el Gobierno se atasca ya en los primeros encargos

El ambicioso plan del Gobierno para transformar la sociedad pública que durante lustros se ha encargado de gestionar los suelos, en su mayoría de carácter industrial, de titularidad del Estado, Sepes, en una empresa pública capaz de promover, poner en el mercado y gestionar ... un parque público de viviendas de alquiler a precios asequibles ha arrancado de manera titubeante.

El Ministerio de Vivienda se ha visto obligado a retener a las primeras de cambio la transferencia de cerca de cinco millones de euros que había previsto realizar a la sociedad en el ejercicio de 2024, en pago por lo que se preveía que iban a ser los pasos iniciales de los primeros grandes desarrollos urbanísticos del tramo atribuido a Sepes (35 actuaciones y cerca de 18.000 viviendas) del Plan de Vivienda de Alquiler Asequible (PVAA).

Noticia Relacionada Vivienda liquida el plan de 15.000 alquileres asequibles de la Sareb tras su traspaso a la nueva empresa pública Antonio Ramírez Cerezo Sepes absorberá las mejores superficies del banco malo, pero seguirá sus propia hoja de ruta para construir

El motivo ha sido el incumplimiento de los plazos en dos de los mayores proyectos que Sepes tiene en cartera: el desarrollo inmobiliario en los terrenos el antiguo Regimiento de Artillería de Sevilla, en los que se prevé edificar 984 viviendas de alquiler asequible; y el previsto en los terrenos del antiguo cuartel de ingenieros de Valencia, en el que se prevén otras 438.

Sepes había presupuestado en sus cuentas de 2024 unos ingresos de 4,97 millones de euros en concepto de prestación de servicios, en virtud del convenio firmado con Vivienda (entonces en la estructura de Transportes) en 2022 por el que se comprometía a asumir la gestión del desarrollo de los suelos incluidos en el PVAA a cambio de una comisión del 13%. Sin embargo, en las cuentas de 2024 no solo no se recoge ese ingreso sino que se consigna un apunte negativo de 243.000 euros.

Fuentes de de la sociedad atribuyen esa discrepancia entre lo presupuestado y el resultado final a una concatenación de circunstancias que habrían retrasado estas gestiones. «La discrepancia se debe fundamentalmente a que estaba previsto que las obras del Regimiento de Artillería en Sevilla se iniciaran en 2024 y aunque se licitaron ese año, se adjudicaron e iniciaron ya en 2025, en el mes de abril. Por otra parte, el ajuste negativo de 243.000 euros corresponde a la liquidación de las obras de urbanización de Cuartel de Ingenieros de Valencia tras la resolución del contrato inicial».

Un regalo envenenado

Se trata de dos desarrollos que llevan dando tumbos desde que en 2008 el Gobierno de Zapatero adquiriese estos terrenos al Ministerio de Defensa para desarrollar en ellos promociones de viviendas asequibles. La gran crisis no solo arrambló con esos planes sino que deterioró de forma sustancial el valor de esos terrenos, abriendo a Sepes un agujero patrimonial de 30 millones que no se cerró hasta que el Gobierno de Sánchez recuperó la idea original de Zapatero.

Casi dos décadas después de su adquisición y con unos meses de retraso respecto a la planificación inicial, el pasado mes de abril Sepes adjudicó al fin la urbanización de los terrenos en que el Gobierno aspira a levantar 948 viviendas de alquiler asequible en Sevilla. Se espera finalizar la urbanización de los terrenos en 2027 y luego tocará adjudicar la construcción, lo que podría llevar su puesta en el mercado a 2028 0 2029 en el mejor de los casos. Peor van las cosas en el desarrollo del Cuartel de Ingeniería de Valencia, cuyo proyecto de edificación se acaba de licitar después de que Sepes rompiera el contrato que tenía con la Generalitat Valenciana para que fuera la administración autonómica la que desarrollara el proyecto, una cuita que retrasará varios meses su potencial puesta en el mercado.

No son los primeros problemas que afronta Sepes en su intento por convertir esos suelos en viviendas asequibles. Fuentes de la empresa admiten que el papeleo para poder urbanizar esos suelos se dilata durante meses cuando no durante años, también por la falta de recursos humanos de la que ha adolecido hasta hace bien poco.

Pese a ello y pese a su mayor 'expertise' en la gestión de suelo industrial el Gobierno ha decidido edificar a partir de los cimientos de Sepes la que será la futura Empresa Pública de Suelo y Vivienda Asequible a la que el Ministerio de Vivienda ya está buscando nombre, según reveló esta misma semana la ministra Isabel Rodríguez. De momento, tiene el encargo de desarrollar 35 actuaciones y 17.800 viviendas, una labor titánica para una sociedad que según reconoce en su último Inventario de Patrimonio Inmobiliario, correspondiente a diciembre de 2024, solo tiene en cartera 40 inmuebles residenciales en Mieres.

Pero el mandato de la nueva empresa pública no solo tendrá que ver con la gestión de los suelos, sino que también se prepara para ser uno de los grandes caseros nacionales con una cartera que a corto plazo superará las 40.000 viviendas cuando la Sareb ejecute el traspaso de su cartera a Sepes. En los próximos meses la entidad estatal de suelo integrará 13.000 casas procedentes del 'banco malo', mientras que las otras 27.000 restantes se irán sumando hasta 2027. No será su única fuente de pisos ya construidos. También se espera incorporar otros miles de inmuebles residenciales procedentes de Invied, Adif o Siepse, además de otros tantos traspasados desde Muface o Patrimonios (de estos dos últimos no obtendrá su titularidad).

En paralelo, también prepara la creación de una especie de portal inmobiliario de vivienda pública en la que los aspirantes a inquilinos «podrán consultar las viviendas disponibles, los requisitos para acceder a ellas y podrán registrar sus solicitudes».

La nueva misión que el Gobierno ha otorgado a Sepes es la de operar «en el ciclo residencial completo» empezando por la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas «con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía».