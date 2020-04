EFE/ Vídeo: AT

Yolanda Díaz menosprecia a la prensa y manipula los datos de empleo: «Los ERTE no son paro» Los afectados que tienen reconocida la prestación por desempleo son 620.000, aunque las cifras que se manejan de las comunidades autónomas asciende a unos 3 millones de trabajadores implicados en expedientes

La crisis del Covid-19 ha causado una destrucción de 833.979 empleos en este pasado mes de marzo, según cifras del Ministerio de Seguridad Social. Así, la afiliación en el último día de marzo quedó en 18,4 millones de personas, frente a los 19,2 millones de un mes antes. El paro registrado, por su parte, sufrió el mayor ascenso de la serie histórica con 302.365 desempleados más, hasta los 3.548.312. Unas cifras que a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le ha costado explicar en rueda de prensa por el descontrol de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE).

Desde Seguridad Social se explica, primeramente, que «los datos de afiliación incluyen a los afectados por los ERTE por el Covid-19, que se cifran en 258.645». Tal como ha destacado Díaz, de esa cifra de empresas que han iniciado el expediente y que están contabilizados (porque asegura que hay problemas de tramitación y contabilización, por culpa -dice- de las comunidades autónomas), «la afectación a las prestaciones públicas de desempleo son otras: 620.000 prestaciones públicas dimanantes de estos ERTE, y en las últimas 24h, 98.000».

Preguntada en varias ocasiones por los periodistas, la titular de Trabajo, entre risas, ha cuestionado la labor de la prensa. «Observo que hay mucha dificultad en el entendimiento de cómo funcionan los ERTE», ha destacado. Y prosigue: «Los ERTE no son parados. Los hemos hecho para no destruir empleo». «Lo han entendido mal y voy a volver a explicarlo», ha sido una de las frases más repetidas por Díaz, además de acusar a los medios de comunicación de falta de «rigor».

En este sentido, ya que en los ERTE no se deja de cotizar, continúan engrosando la lista de afiliados a la Seguridad Social, ni tampoco forman parte de los datos de paro ya que para cobrar la prestación no es necesario estar inscrito en las oficinas de desempleo; es la empresa la que tiene que comunicar sus trabajadores afectados. De contabilizarse los ERTE a los que tienen reconocida ya la prestación en las cifras de paro, como ocurría anteriormente, habría que sumar esos otros 620.000 trabajadores, dejando el dato total en 4,2 millones de parados, en términos prácticos. No son parados teóricamente, pero sí que cobran como desempleados.

Asimismo, tal como ha señalado la ministra, esos 620.000 incluidos en ERTE no es tampoco la cifra real ya que tienen dificultades para contabilizar el total de afectados. La estadística que se maneja del total de comunidades autónomas asciende hasta los 3 millones de trabajadores implicados en estos expedientes.

Pese a todo, Díaz ha dado marcha atrás en su menosprecio a la prensa al terminar la comparecencia: «Me gustaría que los mecanismos de conexión con los periodistas fueran otros. Lo importante: como son cosas técnicas de difícil comprensión, pido disculpas si no soy capaz de explicar bien estos conceptos técnicos y estamos a su disposición para aclarar cuantas dudas, cuestiones y datos quieran plantear».