Vodafone eleva el precio de sus tarifas más antiguas a cambio de más datos móviles Los usuarios afectados por esta modificación de las condiciones podrán cambiarse sin coste alguno a las tarifas que ofrece actualmente

EP MADRID Actualizado: 11/10/2019 11:44h

Vodafone modificará a partir del próximo 1 de diciembre los precios de sus tarifas más antiguas de móvil y convergentes, que no se comercializan desde el pasado mes de abril, que subirán entre dos y cinco euros, pero verán incrementados los datos de las líneas de telefonía móvil.

Esta modificación, que ha sido adelantada por el portal 'Xataka', no afectará a las tarifas que ofrece actualmente el operador de telecomunicaciones, que desde el pasado mes abril apostó por una cartera en la que se incluyen ofertas con datos móviles ilimitados, con acceso a servicios 5G incluidos.

Los usuarios afectados por esta modificación de las condiciones en las tarifas descatalogadas podrán cambiarse sin coste alguno a las que ofrece actualmente Vodafone o darse de baja sin penalización por permanencia de servicios.

En concreto, entre las viejas tarifas convergentes, la One S subirá cuatro euros a cambio de 6GB más de móvil, mientras que la One M y la One L se incrementarán cinco euros y contarán con 10 GB más de datos móviles, hasta un máximo de 35 GB.

En el caso de las solo móvil, Mini S ofrece 2GB adicionales por dos euros, mientras que la Mini M y la Yuser tendrán 3,5GB más a cambio de una subida de tres euros. Por su parte, la Red S subirá cuatro euros a cambio de 6GB más de móvil y la One M y la One L costarán cinco euros más, pero tendrán 10 GB más de datos móviles.

Con este movimiento, Vodafone sigue los pasos dados por otros operadores de telecomunicaciones como Movistar y Orange, que este año también han llevado a cabo subidas de precios en sus paquetes de tarifas descatalogados, que meses antes habían sido sustituidos por una nueva cartera de productos.