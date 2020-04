Sr. Sánchez, o apoya a pymes y autónomos o el millón de empleos perdidos será solo un aperitivo

Susana Alcelay SEGUIR Madrid Actualizado: 02/04/2020 12:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El covid-19 se ceba con el mercado de trabajo, genera un desastre laboral sin precedentes. En apenas dos semanas el coronavirus ha arrasado con cerca de un millón de empleos, una sangría que puede ser solo un aperitivo si no se toman medidas de urgencia, serias, meditadas y, sobre todo, consensuadas con las empresas, que son las que generan empleo.

Hace falta volcarse en el tejido empresarial, apoyar sin dudar a los autónomos y a las pymes, nuestro pulmón, los que peor lo están pasando. Solo 400.000 autónomos se ha acogido a la prestación extraordinaria por cese de actividad, lo que significa que la gran mayoría está sin red, pagando los 300 euros de cotización a la Seguridad Social y haciendo frente desde este mes a sus pagos impositivos. Está en su mano señor Sánchez.

Los datos de afiliación son los peores de la serie histórica que arranca en 1985 y, además, duplican el peor registro previo de destrucción de empleo mensual, que fue en diciembre de 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers, cuando se perdieron casi 400.000 puestos de trabajo. Y ello sin contar los tres millones de afectados por ERTE y los 400.000 autónomos que están cobrando el cese de actividad.

Claro que sabemos que no son parados señora ministra de Trabajo, claro. Los periodistas no somos idiotas, quizá lo que le ocurre a usted es que solo quiere oir lo que le interesa y desde luego a esta humilde redactora no le va a callar. Ponganse a trabajar, que es lo que toca, que tarea tiene. Lo que viene, tras "hibernar" la economía, es un tsunami laboral.