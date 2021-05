Plus Ultra accedió al rescate del Gobierno por un préstamo simulado llegado desde Panamá, según Garicano El eurodiputado de Ciudadanos ha presentado sus alegaciones ante la Comisión Europea por la ayuda concedida a la aerolínea vinculada al chavismo

El préstamo participativo llegado desde Panamá y que 'salva' a Plus Ultra de estar en causa de disolución, podría ser simulado. Así lo ha desvelado el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, que denunció el pasado mes de abril ante la Comisión Europea el rescate de 53 millones a la aerolínea relacionada con el chavismo y que ha presentado esta mañana sus alegaciones a Bruselas.

Según Garicano, el dinero del préstamo participativo arribado desde la entidad panameña relacionada con miembros de la misma directiva de Plus Ultra, Panacorp Casa de Valores, podría ser fingido, y permanecer casi integramente en Panamá. En este sentido, explicó que de los 6.300.000 euros de dicho préstamo, cuatro están en el país centroamericano como garantía del propio préstamo, «por lo que un juez no podría embargar ese capital. Es una maniobra contable sin pies ni cabeza», aseveró el eurodiputado.

Según estima el decreto que da acceso al fondo de solvencia para empresas estratégicas de la SEPI, las compañías que quieran acceder a las ayudas no pueden constituir en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019. Una situación en la que estaría la aerolínea en el caso de no contabilizar este préstamo participativo dentro de su patrimonio neto.

En este sentido, Ciudadanos también defiende que los préstamos participativos no son considerados por el derecho europeo como parte relvante de las cuentas y que estas deberían figurar en el pasivo del balance de Plus Ultra. Algo que según consta en la documentación entregada por el Gobierno a Bruselas no fue considerado de la misma manera por DC Advisory (el asesor financiero de Plus Ultra ligado a excargos socialistas) que estimó que los 6,3 millones de euros debían atribuirse al capital social de la empresa.

«Además, incluso aunque se aceptara la tesis, a efectos puramente dialécticos, de que, contrariamente a lo expresado por los citados preceptos, el préstamo participativo de Panacorp es susceptible de ser computado como parte del patrimonio neto de Plus Ultra, sería necesario determinar si, por su naturaleza económico-financiera en las condiciones concretas de su concesión, realmente tiene un carácter asimilable al capital y si su influencia en la estructura de capital realmente supone una mejora significativa de la solvencia de la empresa», señala en las alegaciones a la Comisión el partido naranja.

Ayuda desproporcionada

En todo caso, Garicano, asegura que los 53 millones de ayuda a la aerolínea es una cifra desproporcionada, ya que la ayuda otorgada a la compañía seguiría resultando contraria a la decisión SA.57659 de Bruselas que aprueba el fondo de recapitalización y que estima que «las medidas no superarán el mínimo necesario para garantizar la viabilidad del beneficiario. No irán más allá de restablecer su estructura de capital a la anterior al brote de Covid-19. Las recapitalizaciones tendrán como límite el diferencial entre la estructura de capital del beneficiario a 31 de diciembre de 2019 y la estructura de capital en el momento de la solicitud de ayuda». Por lo que en ningún caso la compañía debería haber recibido más de 16.325.000 euros, que fueron las pérdidas acontecidas entre enero y octubre del pasado año.

Lo que también pone en duda Garicano es la capacidad de Plus Ultra para devolver los 53 millones. Así, el economista asegura que en el plan de viabilidad de la aerolínea que el Gobierno ha entregado la Comisión figura que la empresa estima que hasta 2022 registrarán unas pérdidas cercanas a los 35 millones de euros «cuando el préstamo ordinario de 19 millones vence en 2024 y el participativo en 2026 y nunca hasta ahora ha registrado beneficios».

Con el añadido de las malas previsiones de los principales organismos aéreos, como Eurocontrol o IATA, que prevén que la recuperación del sector llegará en 2024 y que uno de las regiones que más sufrirá la crisis será Latinoamérica, único mercado que opera la aerolínea rescatada.