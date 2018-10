REE pide ayuda al Gobierno para reducir los trámites burocráticos de sus proyectos La compañía invertirá unos 7.000 millones de euros hasta 2025 en la red de transporte para cumplir con la transición energética

Javier González Navarro

Red Eléctrica de España (REE) invertirá unos 7.000 millones de euros hasta 2025 en su red de transporte, lo que supone casi duplicar su actual ritmo inversor de unos 400 millones al año, para hacer frente a las necesidades que exige la transición energética, según ha declarado hoy su presidente, el exministro socialista Jordi Sevilla.

Para agilizar esas inversiones, «porque tenemos que apretar mucho» para cumplir en 2030 con el objetivo de reducción de emisiones, REE ha pedido al Gobierno que califique como urgentes o extraordinarios los proyectos afectados para reducir los trámites administrativos que, de media, se prolongan durante tres años. «Me conformo con que se recorte ese tiempo a la mitad», apuntó.

En esa línea, Sevilla tiene previsto recibir la próxima semana al embajador francés para, entre otras cuestiones, convencerle de la urgencia de ampliar las interconexiones con Francia, que actualmente suponen tan solo el 3% de la potencia instalada cuando la UE exige que sea del 10%.

El presidente de REE ha subrayado que su principal preocupación cuando llega todos los días al despacho es cómo obtener esos 7.000 millones de euros en los mercados sin cambiar las líneas básicas del plan estratégico, como el incremento de la remuneración al accionista.

Por el contrario, ha manifestado que no le preocupa la posible adquisición de Hispasat porque, «en cualquiera de los casos, será el Gobierno quien decidirá». Reconoció que su compra «tiene sentido para REE, pero no al precio que se baraja ahora (1.300 millones de euros)».

Otros proyectos que podrían interesar a REE son la interconexión eléctrica entre Perú y Chile y, por otro, la fibra óptica de Correos (unos 3.000 kilómetros). «Pero no a cualquier precio», subrayó.

Jordi Sevilla admitió que esos 7.000 millones de inversión repercutirán en el recibo de la luz, «pero mínimamente, pues solo suponemos el 4% del mismo; el problema de la tarifa no está en REE, más bien, somos parte de la solución».

señaló que el objetivo de REE es ser "el brazo ejecutor de la transición energética", por lo que deberá afrontar este esfuerzo inversor para que el sistema eléctrico español pueda cumplir con las exigencias de más renovables y más digitalización.

"No partimos de cero, pero hay que reforzar las inversiones", subrayó el directivo, nombrado a finales del pasado mes de julio presidente no ejecutivo de la compañía, quien añadió que considera que serán necesarios no solo más kilómetros de redes, "sino redes más eficientes".

Para captar estos 7.000 millones de euros, Sevilla indicó que la compañía necesitará acudir a los mercados, "lo que no va a ser fácil", y menos con el cambio de contexto que se está produciendo en la política monetaria, añadió.

De esta manera, el grupo trabaja en el que será su nuevo plan estratégico, que recogerá esa inversión y cuya cifra final dependerá de la planificación que considere el Gobierno, aunque subrayó que no afectará en ningún caso al dividendo con que la compañía retribuye a sus accionistas. Así, destacó que la actual "prioridad" para el grupo pasa por cómo "sacar esos 7.000 millones del mercado y cómo se garantiza la transición energética".

De esta manera, el directivo aparcó la operación de compra de Hispasat, que había estado sobre la mesa con el anterior presidente de la compañía, José Folgado, pero que Sevilla deja ahora en manos de la decisión del Gobierno.

"Al final en cualquier escenario, será el Gobierno quien diga si sí o si no", indicó, añadiendo que, a pesar de que es una inversión que puede tener sentido para REE, ya que complementa su parte de telecomunicaciones, "no es una operación prioritaria para el grupo. "El consejo y la junta ya se han pronunciado y no diré que no. Tiene sentido, pero no es mi prioridad", dijo.

"NO A CUALQUIER PRECIO".

Asimismo, Sevilla insistió en que, de abordarse la compra de Hispasat, "no sería a cualquier precio", y advirtió de que la operación podría presionar el rating de la compañía, como ya han señalado algunas agencias de calificación, a pesar de que su apalancamiento es de los más bajos del sector.

Para alcanzar este objetivo "prioritario" para la compañía de avanzar en la transición energética, indicó que ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica la necesidad de este esfuerzo inversor, así como de agilizar una tramitación extraordinaria para acortar los plazos para todo lo que tenga que ver con ella, tal y como ya ocurrió en el pasado en España con el sector de las telecomunicaciones.

En este sentido, el presidente de REE apuntó que el objetivo de esta tramitación extraordinaria sería acortar esos plazos en los permisos para el desarrollo de los proyectos necesarios, actualmente situados en una media de tres años, aunque en algunos casos se van hasta los diez años, para reducirlos a la mitad.

Por otra parte, Sevilla descartó que el grupo vaya a segregar sus actividades de operación y transporte. "He trabajado en convencer en los últimos meses de que es absurdo. El modelo actual de TSO mayoritario en Europa es el nuestro. No es el momento hasta acabar la transición energética para plantear este debate", dijo.

ABORDAR EL PROBLEMA DEL RECIBO DE LA LUZ EN EL MERCADO.

Respecto a la subida en el recibo de la luz experimentada en los últimos meses, el presidente de REE abogó por "abordar el problema donde está, que es el mercado" y sobre la parte de la política energética que se carga a la tarifa en lugar de llevarla a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Así, subrayó que en la retribución a REE no está el problema de la tarifa eléctrica, que apenas supone entre un 4 y un 4,5% de la factura final.

Además, indicó que la compañía comparte la metodología aplicada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), aunque no así el recorte en la retribución propuesta por el regulador.

De esta manera, Sevilla señaló que el grupo ha presentado alegaciones a la propuesta de retribución del 5,47% planteada por la CNMC, ya que los cálculos de la compañía estiman que debería ser de entre el 6,2% y el 6,4%.