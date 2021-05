La OCDE alerta de que la deuda pública se disparará al 171% del PIB en 2050 si no se reforman las pensiones La institución mejora la previsión de crecimiento al 5,9% este año y el 6,4% en 2022 y llama al Gobierno a subir los impuestos a los carburantes y eliminar la declaración conjunta pero compensando a los hogares más pobres

Javier Tahiri SEGUIR MADRID Actualizado: 27/05/2021 14:57h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La OCDE, el Banco de España y la Autoridad Fiscal han lanzado una advertencia al Gobierno sobre el impacto que puede tener el envejecimiento demográfico en las finanzas públicas. Según la OCDE, si no se controlan los gastos en pensiones, la deuda pública puede dispararse en treinta años al 171% del PIB. Así lo asegura el organismo dirigido por Ángel Gurría en su nuevo informe sobre España, en el que dibuja cuatro escenarios: uno en el que no se controla el gasto y la deuda se eleva a este nivel, en el que no incorporan las medidas para ligar las pensiones al IPC que baraja el Gobierno, y que elevarían aún más el gasto si no se compensan con otras políticas; otro en el que suben los tipos de interés al 1% desde 2022 y en el que el pasivo en 2050 escala al 154,6%; otro de alto crecimiento del PIB en el que se llega al 86% de deuda en treinta años y otro que incluye medidas que compensan el gasto ligado al envejecimiento en el que el pasivo se estanca en el 116% para entonces.

Por su parte la Autoridad Fiscal proyecta que si no se aprueban medidas para elevar los ingresos adicionales, el gasto en pensiones también engordará la deuda en un entorno similar, del 165% del PIB en su caso, dentro de su último observatorio de deuda. La OCDE pide varias medidas al respecto: desde elevar la edad de jubilación efectiva hasta ampliar el número de años para el cálculo de la pensión. «La edad de jubilación efectiva puede aumentarse aún más desincentivando la jubilación anticipada e introduciendo nuevos incentivos. extender la vida laboral, por ejemplo, aumentando el número de períodos de cotización requeridos para obtener una pensión completa, y debería ser acompañada de medidas para volver a capacitar a los trabajadores mayores», recoge.

Por cada dos jubilados, tres personas activas en 2050

El propio Banco de España también ha alertado esta mañana de que España experimentará el mayor aumento de la tasa de dependencia en Europa. Así lo ha descrito el director general de Economía y Estadística, Óscar Arce, en el «I Foro de Envejecimiento y Vida» de la Fundación Edad y Vida abundando que «el incremento esperado del peso relativo de la población de más de 65 años sobre la población en edad de trabajar no tiene parangón en la historia reciente de nuestro país». El Banco de España calcula que en treinta años por cada tres personas con más de 65 años habrá solo tres activos.

Junto a este mensaje, la OCDE desgrana una serie de reformas que exige al Gobierno a la par que eleva sus previsiones de crecimiento para España debido a las mejora de expectativas por la vacunación. Respecto a sus estimaciones de marzo, la OCDE espera ahora que el PIB crezca un 5,9% en 2021, dos décimas más que antes, y un 6,3% en 2022, hasta un punto y medio por encima de sus anteriores pronósticos. De esta forma, la economía española recuperaría su nivel precrisis en 2022, como también augura el Ejecutivo que prevé un crecimiento del 6,5% en 2021 y el 7% en 2022.

Subida de IVA, impuestos a carburantes...

Sin embargo, la institución también pide que la recuperación se acompañe de profundas reformas con «acuerdos políticos y sociales» que aseguren su continuidad. Entre ellas, reclama que cuando la recuperación esté en camino, el Gobierno anuncie un plan de consolidación fiscal con subidas de impuestos para cuando la mejora de la economía esté asentada. No antes, eso sí, ya que una subida de impuestos antes de tiempo podría hacer «descarrilar» la recuperación.

Dentro del menú tributario, pide un alza de los impuestos a los carburantes y a las emisiones y eliminar la declaración conjunta en el IRPF, en ambos casos, acompañándolas de medidas que compensen a los hogares más pobres. También pide una subida de IVA a los productos con tipos reducidos y superreducidos, ya que encuentra que la mayor parte de la pérdida de recaudación por estas bonificaciones se quedan en manos de las rentas altas.

Evaluación del gasto, sobre todo el regional

Este alza de los ingresos, eso sí, debe venir acompañado de una completa evaluación del gasto público. En concreto, la OCDE señala al gasto autonomico y advierte que los 'spending reviews' que realiza la Airef y encarga el Gobierno tienen efecto «limitado». «Se puede mejorar la composición y eficiencia del gasto público para crear márgenes para una mayor inversión pública en el medio plazo. A pesar de la necesidad de volver a priorizar los gastos, el uso de 'spending reviews' es limitado. La falta de evaluación de políticas, incluso en los niveles subnacionales de gobierno, puede ser una barrera para un cambio en el gasto hacia usos más productivos», reclama el organismo.

Despliegue «lento» del Ingreso Mínimo Vital

También repasa que España es el cuarto país con más trabajadores pobres, con un 13%, tras Turqía, México y Chile y muy por encima del 8% de la OCDE. En este sentido, llama la atención a que la crisis se ha cebado con jóvenes y temporales y evalúa una de las medidas estrellas del Gobierno: el Ingreso Mínimo Vital, sobre el que el Ejecutivo se marcó la meta de llegar a 850.000 familias y hasta abril había llegado a 250.000, lo que sugiere, en palabras de la OCDE, que «el despliegue ha sido lento».

En este sentido, también pide monitorizar las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2019 subió un 22% hasta los 900 euros y en 2020, un 5,5%, hasta los 950 euros. La institución constata que aún supone el 47% del salario mediano, frente al objetivo del 60%, pero pide evaluar los efectos de los incrementos anteriores antes de continuar con subidas que, en todo caso, deberán ser «graduales» y acompasadas a la productividad.

Contra la derogación de la reforma laboral

También reclama una simplificación de las modalidades de contratos y aumentar el gasto en políticas activas de empleo. Porque España es uno de los países de la OCDE con mayor desempleo y menor gasto en esta rúbrica. En este sentido, en pleno debate sobre la derogación de la reforma laboral que pretende la vicepresidenta Yolanda Díaz, la OCDE apoya conservar elementos de flexibilidad como la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial.

Del lado de las empresas, urge al Gobierno a acelerar el reparto de los 7.000 millones de euros en ayudas directas y exige que no prorrogue la moratoria concursal para evitar que haya empresas zombis.