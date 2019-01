«El objetivo es que en 2027 se pida la PAC en la tablet» El Gobierno recuerda a las empresas de telefonía su compromiso de extender la banda ancha hasta final de año

Berlín

Merkel visitó hace unas semanas a la familia Trede, que tiene una explotación en Schleswig Holstein, en el norte de Alemania. Se quejaban a la canciller alemana de que “pasan más tiempo delante del ordenador que con las terneras”, según ha relatado la propia Merkel. Demasiado papeleo. La canciller llegó a la conclusión de que la agricultura europea debe ceñirse en los próximos años a dos prioridades, “sostener un mercado competitivo de alimentos sanos y respetuosos con el medio ambiente, y la digitalización, que permita no generar tantos costes burocráticos”. “Debería quedarles tiempo a los agricultores para dedicarse a su verdadero trabajo”, ha dicho.

Todo el mundo está de acuerdo con esa idea en el Foro Global de Agricultura y Alimentación, que se celebra en Berlín y al que asisten ministros de 74 países. Digitalizar y reducir la burocracia significa, según explica el ministro español Luis Planas, “menos condiciones y más reglas de fácil aplicación, algo tan sencillo como que al final del siguiente periodo de la PAC, en 2027, las ayudas deberán poder pedirse y gestionarse desde una tablet. Los mecanismos de control y la observación por satélite o drones serán también inmensamente más fáciles”. Para lograr ese objetivo, cada gobierno aplica sus propias medidas. El español ha optado por recordar seriamente a las empresas de telefonía el compromiso adquirido con sus licencias, que incluye la extensión de la banda ancha con plazo hasta final de 2019.

“Es evidente que desde el punto de vista de las grandes operadoras el elemento económico es el elemento determinante, nadie se dirige a un mercado sin clientes potenciales”, concede Planas, “pero también está claro que la banda ancha entra dentro de la categoría de servicio público básico y para eso están los concursos organizados por la administración pública”.

El último concurso que tuvo lugar en relación con los 800 MHz, concreta el ministro, “estableció lo que podríamos llamar un compromiso olvidado, un compromiso jurídico existente, que este gobierno está recordando, y que debería estar cumplido por parte de las empresas, con ese nivel de cobertura, el 1 de enero de 2020”.

“Eso no quiere decir que por esa vía vayamos a alcanzar en su totalidad la extensión de la banda ancha”, admite el ministro durante un encuentro con periodistas en la Embajada de España en Berlín, “por eso, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) hay situaciones concretas en las que nos planteamos apoyos específicos para zonas de territorio donde efectivamente la llegada de la cobertura de las grandes operadoras no puede efectuarse, pero esa debe ser la excepción, no la norma”.

A partir de ahora, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) será la encargada de elaborar un plan para la creación de un consejo digital que supervise el proceso, según ha anunciado la anfitriona del Foro Global de Agricultura y Alimentación, la ministra alemana Julia Klöckner, que ha subrayado la necesidad de la digitalización para fortalecer la agricultura y los espacios rurales, contribuyendo además a combatir las causas del éxodo rural. Porque a pesar de que el sector agrícola es un sector “en expansión”, como ha recordado Planas al citar que la evolución del conjunto del sector primario supuso un crecimiento de, 3,4% respecto al año anterior, por año y trabajador un incremento del 4,7%, en el caso de España como en el de muchos otros países europeos, está amenazado por la despoblación de las zonas rurales. “Los datos macroeconómicos son buenos, pero eso no quiere decir que a todo el mundo le vaya bien. Detrás de esos datos hay muchas historias de dificultad, los márgenes de beneficio son inferiores a los del sector industrial o servicios”.

«Necesitamos 5G en cada tanque de leche»

En referencia a la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021-2027, el ministro Planas cuenta con que el siguiente tramo presupuestario entrará en vigor “con uno o dos años de retraso” y está dispuesto a luchar para evitar que España pague el agujero presupuestario dejado por Reino Unido tras el Brexit, que será de unos 12.000 millones de euros anuales. “Lo importante no es cuánto dure la negociación o cuándo entre en vigor, sino que el resultado sea bueno para España”, dice, recordando que “actualmente recibimos en torno a los 7.000 millones de euros al año, 46.000 millones en cada bloque presupuestario”.

Los primeros tanteos y según se desprende también de las declaraciones de diversos ministros europeos durante esta reunión en Berlín, las próximas ayudas de la PAC irán más estrechamente vinculadas a proyectos de digitalización. Así lo está reclamando expresamente la Federación Alemana de Agricultores alemanes, que exige que la red de Internet 5G sea extendida hasta las poblaciones más dispersas del país. Su presidente, Joachim Rukwied, ha dicho textualmente que “necesitamos 5G en cada tanque de leche", advirtiendo que la digitalización de la agricultura permitirá poder trabajar la tierra de modo más sostenible, dosificar los fertilizantes y plaguicidas con más precisión, mejoras en el bienestar de los animales, ya que la gestión electrónica del ganado permite obtener información sobre el estado de cada animal, y mejorar también los rendimientos”.