El método para «ahorrar como los ricos» y poder gastar en aquello que nos hace felices Natalia de Santiago, autora del libro «Invierte en ti» explica que contar con un colchón financiero «es la herramienta más poderosa para no sufrir las crisis»

Teresa Sánchez Vicente Actualizado: 12/03/2021 05:27h

A Natalia Santiago, ingeniera de formación y cofundadora de MyValueSolutions, le surgió la idea de escribir el libro «Invierte en ti» a raíz de la lluvia de preguntas que ha recibido sobre dinero, temas de bolsillo y ahorro desde que estalló la pandemia de coronavirus. Experta en planificación y gestión financiera y especializada en el impacto económico del cambio climático, De Santiago desvela en su libro los trucos para «ahorrar como los ricos» y vivir lo mejor posible con nuestro sueldo, así como las claves para pensar en el día de mañana y asegurarnos cierta estabilidad económica durante la jubilación. En conversación telefónica por Skype desde su casa en Los Alpes alemanes, donde vive con su marido y sus cinco hijas, De Santiago desvela otras herramientas para organizar nuestra economía y poder conseguir el paso más importante para sanear nuestras cuentas: contar con un colchón financiero que nos proteja de la crisis económica actual y de las que están por venir.

¿Por dónde empezar a hacer el presupuesto de ingresos y gastos que aconseja en «Invierte en ti»?

Lo más importante es llevar las cuentas de lo que uno se gasta. Yo no me suelo meter en qué hay que ahorrar, lo que hay que intentar es que el dinero se vaya en las cosas que nos hacen felices. Lo primero que hay cortar son gastos innecesarios o renegociar sin dolor partidas como las comisiones, los seguros o los suministros si se pueden mejorar. Hay que recortar en los gastos que menos nos aportan para gastar en lo que sí nos gusta como cafés, libros o viajes.

¿Se ha demostado tras la pandemia, que nos pilló a todos por sorpresa, que en España somos malos ahorradores?

Por desgracía, es así. No sé si somos malos ahorradores o no, pero es evidente que no tenemos la misma cultura del ahorro que en otros países del norte. Lo que sí ha demostrado es que se nos olvida ahorrar cuando las cosas van bien. Un tercio de las familias no tenían ni un mes de ahorro cuando empezó la pandemia y eso te hace súper vulnerable a cualquier tipo de crisis.

En su libro dice que hay que revisar nuestro plan de jubilación al menos una vez al año, ¿cuándo empezar a prepararnos para el retiro?

Lo ideal es empezar a preparar nuestra jubilación en cuanto se empieza a trabajar y si no, en cuanto se pueda. La realidad es que la mayoría ya vamos tarde ya que cuanto antes se empiece, menos habrá que ahorrar después.

¿Y qué porcentaje del sueldo recomienda reservar y no tocar a final de mes?

Lo regla ideal del ahorro sería reservar el 20% de nuestros ingresos, pero eso no es realista para muchas familias y, por lo tanto, un 10% estaría bien. Lo importante es que sea una cantidad realista y que lo hagamos todos los meses para coger el hábito porque unos pocos suman un mucho. Si es un 20%, mejor; aunque un 10% también está bien.

¿Es posible ahorrar en el caso de jóvenes con sueldos bajos?

Lo bueno del ahorro es que debe ser proporcional y cuanto menos ganas, menos hay que ahorrar. Aunque sea un euro, cinco o diez, da lo mismo; hay que hacer el gesto y ahorrar esa pequeña cuantía.

¿Es aún menos posible cuando uno tiene hijos?

Sí que se puede: yo tengo cinco hijas y me cuesta ahorrar, pero se puede. Hay que planificar mucho, pero para hacerlo es fundamental elaborar un presupuesto para tener menos imprevistos y que te pillen menos situaciones por sorpresa.

¿Cuál es la pregunta sobre ahorro que le realizan con más frecuencia?

Depende de la época. Hubo un tiempo en que me preguntaban sobre hipotecas -la conveniencia del tipo fijo o del variable- y sobre amortización de hipotecas. También me preguntan por cuántos meses de colchón de emergencia hay que tener. Ahora me preguntan mucho, que me encanta, sobre el presupuesto y en qué categoría meter determinados gastos. También me cuestionan sobre dónde encontrar un asesor financiero y les digo que igual no hace falta tener uno en plantilla; pero sí creo que es bastante útil contar con la ayuda de un profesional para planificar la jubilación con productos de fiscalización compleja.

¿Cree que malgastamos el dinero en general?

No creo que malgastemos el dinero, pero sí que es verdad que cuando las cosas van bien somos demasiado optimistas y no preparamos la suficiente hucha para cuando las cosas vayan mal. Las crisis se van a repetir con cierta periodicidad y hay que aprender a utilizar las épocas buenas para prepararse para las malas.

¿Hay que dar un paso más e invertir el dinero ahorrado o se deja parado en una cuenta bancaria?

A la hora de ahorrar hay que ir por orden y saber en cada momento para qué estamos ahorrando. Lo primero para lo que hay que ahorrar es para tener un colchón financiero; suena muy poco sexi, pero es la herramienta más poderosa que tenemos para no sufrir tanto las épocas malas y de crisis económicas. Lo primero es ahorrar para tener un colchón de emergencia de tres meses de sueldo como mínimo, pero lo ideal son seis meses. Mientras no tengamos ese colchón de tres o seis meses de sueldo ahorrado neto en la cuenta o en un calcetín debajo del colchón, no hay que pensar en nada más. Una vez que ya tenemos ese colchón a buen recaudo en la cuenta, lo siguiente es ahorrar para la jubilación y una vez que ya tenemos esas dos cosas cubiertas, hay que empezar a ahorrar un poco para los objetivos más a medio plazo, como pueden ser un viaje o la entrada de una casa. Cuando todo lo mencionado está cubierto, podemos empezar a pensar en invertir si nos apetece.

¿Y dónde aconsejaría invertir?

Invertir el dinero no es obligatorio, pero ahora que el ahorro no da ninguna rentabilidad por los bajos tipos de interés puede ser un buen momento para hacerlo. Pero, todo depende de nuestro perfil de riesgo, preferencias y del plazo en el que vayamos a necesitar ese dinero. No hay una respuesta universal, pero si vamos a largo plazo y tenemos calma y tolerancia al riesgo se puede empezar a probar con fondos de inversión indexados.

Cambios en los seguros

Estás especializada en el impacto económico del cambio climático, ¿cómo nos va a afectar al bolsillo? ¿Nos saldrá caro?

El cambio del clima va a modificar hasta el precio de los alimentos o la factura energética. Se va a tender hacia otros tipos de energía o combustible, va a afectar al tipo de coches que vamos a conducir y a los impuestos que vamos a tener que pagar. Es posible también que ciertos seguros tornen también de precio porque tengan otros riesgos asociados en el hogar, como las inundaciones. Son un montón de cosas de las que no nos damos cuenta ahora porque es una evolución lenta, pero el cambio climático nos afecta a prácticamente todo. Hasta los bancos van a cambiar su política de inversión.

¿Recomendaría pedir un préstamo rápido por internet si se necesita el dinero?

Yo recomendaría evitarlo en la medida de lo posible porque tienen tipos de interés muy altos y cuando se utilizan para consumir tienen un precio elevado. Sin embargo, es una herramienta que está ahí y que en un momento de necesidad nos puede ayudar a salir de un bache. Siempre hay que intentar pedir lo mínimo y pagarlo lo antes posible. Tambien hay que saber qué tipo de interés nos están aplicando y cuánto nos está costando la broma en total.

¿Siguen hablando los bancos en chino, como dices en tu libro, o han mejorado en comunicación tras la crisis financiera de 2008?

Se ha avanzado ya que ha mejorado también la supervisión y la transparencia, pero todavía queda mucha gente que sale del banco confundida. Eso es responsabilidad de los bancos ya que son ellos los que tienen la obligación de explicar, pero los consumidores no tenemos la obligación de entender. Mientras haya gente que salga del banco confundida, sigue habiendo mucho trabajo por hacer.

Para resumir todo lo dicho, ¿cuál es la regla de oro del ahorro y la inversión?

La regla de oro del ahorro no es reservar el dinero que le queda a uno en la cuenta a final de mes sino que es necesario un cambio de actitud y ponerse un objetivo a la vez que se marca una cantidad de ahorro sin esperar a ver si sobre algo. Hay que ser conscientes de que la rentabilidad es una recompensa por pasar por un riesgo y de que no existe mucha rentabilidad a cambio de ningún riesgo. Esto es como un músculo y se va mejorando con la práctica, como con todo. Tampoco hay que tener miedo ni a preguntar al banco ni a hablar de dinero entre nosotros.