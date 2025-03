La incertidumbre alrededor del coronavirus borra el rebote de ayer y hunde al Ibex 35 un 3,57%

El selectivo español volvió este miércoles a teñirse de rojo, tras caer un 3,57% y pierde la cota de los 9.000 puntos , en una jornada negra en que los valores relacionados con el turismo se han llevado la peor parte junto al sector bancario, ante la incertidumbre de los inversores. En concreto, los títulos de IAG - farolillo rojo de esta sesión, se desplomaron un 8,64% mientras Amadeus y Melia Hotels también registraban fuertes correcciones del 4,09% y del 4,69%, respectivamente. Todo ello en línea con un mal desempeño de Wall Street donde el Dow Jones cede un 1,90% y el selectivo tecnológico Nasdaq un 2,36% y de las principales plazas europeas.

Dentro del selectivo, apenas se han librado de las pérdidas MásMóvil cuyos títulos tras varias sesiones de caídas rebotaron un 5,87%. Sin embargo, han destacado la fuerte caída de pesos pesados vinculados al transporte y el turismo como el holding IAG (Iberia, Vueling, British Airways...) cuyas acciones se han desmoronado un 8,64%. También registraron fuertes correcciones Amadeus (-4,09%), Meliá Hotels (-4,69%), Aena (-2,11%).

Todo ello, en línea con el mal desempeño de Wall Street , cuyos principales índices registran retrocesos superiores al 1%. Tampoco las bolsas europeas se comportaron bien este jueves y registraron fuertes retrocesos: París cedió un 3,32%, Londres un 3,37%, Milán un 2,66%, Lisboa un 3,10% y el selectivo Eurostoxx 50 - que reune a las 50 empresas europeas con mayor capitalización- se desplomó un 3,32%.

Por su parte, el precio del Brent cayó hasta los 52,03 dólares y el euro se intercambió a 1,0972 dólares con la prima de riesgo española en los 85 puntos, un 14% más. Todo ello, en línea con Italia y Grecia.

Incertidumbre

En opinión de Ana Gómez, analista de Renta 4, la clave tras las caídas de los últimos días es «la incertidumbre por el impacto económico del coronavirus» , que tras su entrada en Italia y España «se ve ya como algo más palpable y un riesgo que se puede materialzar desde el punto de vista económico».

En este sentido, esta analista, cree que para que la Bolsa cambie de tendencia «tenemos que ver una moderación en el número de contagiados, algo que aún no se ha producido en Europa» y luego conocer cómo el reflejo del coronavirus en los datos macroeconómicos, ya que los índices PMI recientemente publicados correponden a los preliminares de febrero. Al hilo de lo anterior, ha recomendado «ser prudentes, selectivos en los valores que escogemos y defensivos en las carteras, aunque esto no quiere decir que se tenta que abandonar todas las posiciones de renta variable». En su opinión, «el perfil dle inversor conservador va a ser el que lo pase peor que el más tolerante».

Gómez también ha reconocido que, con estas fuertes caídas, puede ser un buen momento para «construir posiciones» y fortalecer carteras. En esta línea, ha reconocido que « una corrección era necesaria», ante los registros históricos que venía registrando recientemente Wall Street aunque ha reconocido que esta siendo «muy intensa» con valores muy castigados en el Ibex 35 como IAG con caídas superios al 9%, Repsol por «su vínculo con el petróleo y el ciclo económico» con caídas próximas al 3%. En el lado de las ganancias, MásMovil con subidas superiores al 4,5%. «Los bancos se han visto tocados también por los movimientos de aversión al riesgo» , ha apuntado esta analista quien recuerda la mayor apuesta de los inversores por valores refugio como el oro, la renta fija o los bonos alemán y español, entre otros.

En una línea similar se ha pronunciado Joaquín Robles, analista de XTB, quien ha apuntado a «sobreventa por los temores alrededor del coronavirus» como la causa que está detrás de las caídas de esta semana. En su opinión, «no estamos ante el típico evento» y no sería de extrañar «un ligero rebote ya que muchas empresas no tienen tanta exposición al coronavirus». Sin embargo, ha apuntado que las bolsas seguirán a la baja «hasta que no se paralice el contagio : un punto que va a ser determinante».

En este sentido, ha recordado que «la Bolsa es un juego de expectativas: trata de cotizar el mañana» y que en 2019 hubo subidas en los principales índices bursátiles de entre el 25% y el 30% - por un 12% del Ibex 35 - «e incluso empezamos con subidas del 10%» . Por este motivo, ha apuntado que estamos ante «recogida de beneficios profunda por hay un miedo detrás».

Como sectores más afectados, ha coincidido con Gómez en la lista de damnificados : sector transportes, turismo, materias primas «por el desplome de la demanda mundial del acero» y otros valores cíclicos.