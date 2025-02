La inflación de costes llevará menos carne de vacuno a los supermercados

La advertencia la han lanzado desde Provacuno, la interprofesional que agrupa a los productores e industria de carne de vacuno. Su director general Javier López fue claro: «Vamos hacia una contracción de la producción» , apuntó en una declaraciones tras la presentación del informe ‘Análisis del sector vacuno de carne español’ elaborado por esta organización. «Los censos, especialmente en los cebaderos, están disminuyendo aunque todavía no tenemos elementos suficientes», avisa López quien no descarta que en esta ocasión la caída sea mayor que en la crisis de 2008 cuando la producción se desplomó un 15%. Un nivel de producción que se tardó «casi diez años» en recuperar. En este sentido, añade que «el próximo otoño y Navidades puede que la comercialización no tenga materia prima para el abastecimiento». También da por hecho una próxima reestructuración del sector y «un movimiento agrupativo» a través de cooperativas e integraciones para ganar volumen y llegar a más mercados.

En concreto, López cree que el alza de precios de las materias primas (electricidad, piensos, ...) y la fuerte sequía que azota este año al campo «va a provocar que haya un sacrificio adelantado de vacas : El problema es que una vaca que desaparece es muy difícil de reponer y supone un ternero menos para producir carne». Todo ello, según el representante de Provacuno, con unos precios para la alimentación animal (piensos) «que nunca habíamos visto» y un valor de venta de la carne a la distribución desde el lado del productor también inédito. Irónicamente, apunta el director general de Provacuno, «con estos precios de las materias primas tan elevados, no somos capaces de cubrir los costes de producción en muchas ocasiones».

¿Y el consumidor? Según el director general de la interprofesional de la carne de vacuno, tras la pandemia, el consumo en los hogares está disminuyendo aunque «la restauración está muy fuerte en nuestro caso» y las exportaciones están funcionando. Incluso en la venta de animales vivos de entre 300 y 350 kg.

Sin macrogranjas ni relevo generacional

Provacuno presentó ayer un retrato completo de esta actividad productiva en el informe ‘Análisis del sector vacuno de carne español’. En el mismo, a partir de datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y una encuesta propia a 260 granjas, concluye que apenas un 1,1% de las granjas tiene más de 400 vacas o terneros (Unidades de Ganado Mayor, UGM), y que el tamaño predominante es el de entre 20 y 50 vacas por explotación. Además de predominar las granjas de vacas nodrizas (88.528) frente a las de vacuno de engorde (21.941). De todas ellas, apenas el 14% tiene como titulares a personas jurídicas y la edad media de sus titulares es de 58 años.

Sobre la alimentación un dato importante: el 74% de las granjas utilizan pastos propios o alquilados y, a modo de suplementos, predomina el empleo de forrajes.

