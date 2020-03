La industria manufacturera de China vuelve a crecer en marzo tras el desplome registrado por el coronavirus El índice gerente de compras (PMI) se situño en 52 punto, después de los 35,7 que registró en febrero por el parón de la actividad

EFE PEKÍN Actualizado: 31/03/2020 09:56h

La industria manufacturera de China volvió a crecer en marzo tras el desplome registrado en febrero y logró situar su indicador de referencia, el índice gerente de compras (PMI), en 52 puntos, después de los 35,7 del mes pasado por el parón que causó el coronavirus, según datos oficiales publicados este martes.

La cifra, divulgada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), supone el mayor crecimiento en al menos los últimos doce meses y el incremento más rápido desde septiembre de 2017. También superó las previsiones de los analistas, que esperaban una recuperación hasta los 45 puntos, pero sin regresar al terreno del crecimiento. En este índice, un registro por encima del umbral de los 50 puntos supone crecimiento y por debajo, contracción.

En febrero, la crisis del coronavirus provocó un declive en la industria manufacturera aun mayor que el registrado en su peor lectura hasta ahora, la de noviembre de 2008 (38,8 puntos), cuando el mundo se enfrentaba a la crisis financiera.

En el desglose por tamaño de empresas, las grandes crecieron en marzo 16,3 puntos hasta los 52,6; las medianas, 16 puntos hasta los 51,5; y las pequeñas, 16,8 puntos hasta los 50,9.

Los cinco subíndices que conforman el PMI manufacturero registraron incrementos de entre 15,1 y 26,3 enteros: el índice de producción se situó en 54,1 puntos; el de nuevos pedidos, en 52; el de empleo, en 50,9; el del tiempo de entrega empleado por suministradores, en 48,2, y el de provisiones de materias primas, en 49.

En los negocios no relacionados con la manufactura se volvió al crecimiento, con 52,3 puntos, tras un febrero nefasto (29,6 puntos), que registró la única contracción desde que comenzó la serie histórica de este indicador, en 2007.

El sector servicios, que representa más de la mitad del PIB del país, ganó 27,1 puntos en marzo, mes en el que acabó en los 51,8.

La ONE indica que, en el desglose de esos negocios, todos asistieron a un rebote excepto los relacionados con servicios financieros y monetarios y con los servicios del mercado de capitales, que se mantuvieron en la zona de expansión.

En cuanto al índice de expectativa de actividad económica, que mide la confianza de las empresas no manufactureras en el desarrollo del mercado en el futuro, aumentó 17,3 puntos hasta los 57,3, lo que, según la ONE, "indica que la confianza en los últimos acontecimientos del mercado se ha recuperado".

El índice integral de producción del PMI, la radiografía combinada de las industrias manufacturera y no manufacturera, regresó a los 53 puntos registrados en enero, tras un desplome hasta los 28,9 en febrero.

No obstante, para la ONE los buenos datos de este mes en el indicador "no quieren decir que el funcionamiento económico de China haya regresado a niveles normales", pues todavía hay empresas que no han retomado la actividad tras el parón provocado por la pandemia de coronavirus, que ha dejado al menos 3.305 muertos en el país.