El Gobierno aprobará hoy ampliar el bono social de la luz e introducir uno nuevo para la calefacción El Consejo de Ministros adoptará cambios en el bono social eléctrico y se extiende a familias monoparentales y personas en situación de dependencia

ABC

MADRID Actualizado: 05/10/2018 10:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Gobierno aprobará este viernes un decreto ley en materia energética que introduce cambios en el bono social eléctrico como su ampliación a familias monoparentales y personas en situación de dependencia, a la vez que crea el bono social térmico (calefacción), que correrá a cargo del Estado -no de las compañías- y se abonará en forma de cheque directo a los beneficiarios. Además, tal y como anunció hace unas semanas la ministra de Transición Ecológica, Teresa Riberam el Ejecutivo suspenderá el impuesto del 7% a la generación eléctrica para rebajar la factura de la luz, en máximos en los últimos meses.

Según informaron a Europa Press, en el plazo de seis meses desde la promulgación del decreto se aprobará una Estrategia contra la pobreza energética, tras su pertinente debate con los sectores sociales afectados, que establecerá, con carácter «integral y coherente» todas las medidas y actuaciones para reducir y aliviar la pobreza energética.

Mientras dicha estrategia, el Gobierno adoptará desde este viernes una serie de medidas sobre el bono social eléctrico vigente -el creado por el PP en 2017-, como la de ampliar los grupos sociales para que les pueda ser aplicado este beneficio. Se incluirá así a las familias monoparentales y personas en situación de dependencia, grados 3 y 2 (no las de grado 1). La discapacidad y las familias numerosas se mantienen con las mismas condiciones que hasta ahora. Lo que sí se modificará al alza son las potencias eléctricas que entran en el bono social y los repartos de consumo entre meses.

Paralelamente, se crea un nuevo bono social térmico, que incluye los combustibles de calefacción (gas natural, gas butano, gasóleo, pellets, etc.), ampliándose así el bono social eléctrico a otras fuentes energéticas. Este bono social térmico correrá a cargo del Estado, no de las compañías eléctricas y se abonará a modo de cheque directo que se hará llegar a las familias beneficiarias. La cantidad no está aún fijada y dependerá, entre otros, de la zona climática de España en que esté situada la vivienda, de modo que habrá distintas intensidades de ayuda en función de si la zona climática es más fría o cálida o templada.

Tendrán derecho al bono social térmico de forma automática todas las personas con derecho al bono social eléctrico. Son, por tanto, acumulables, y la vía para llegar al térmico es ser reconocido como beneficiario del eléctrico. La ayuda del bono social térmico se devengará a partir del 1 de enero de 2019, dado que se aplica en invierno.

El real decreto otorgará un plazo extraordinario de regularización, hasta el 31 de diciembre de este año para quien pueda beneficiarse del bono social eléctrico, pero no haya scompletado lasolicitud completa, con aportación de todos los documentos acreditativos para el cambio al nuevo modelo antes del 8 de octubre de este año, como última oportunidad improrrogable.

Quienes tuvieran reconocido el bono social eléctrico -modelo 2009 reconfirmado tras solicitarlo antes del 8 de octubre de 2018, y modelo 2017- disfrutarán del térmico de forma automática, sin necesidad de solicitarlo específicamente.