El Fondo de Rescate Europeo (MEDE) encarga al exministro Almunia evaluar el rescate a Grecia

El exministro de Trabajo y Administraciones Públicas y exlider del PSOE Joaquín Almunia ha sido designado por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), conocido también, como el Fondo Permanente de Rescate Europeo, para evaluar de forma independiente el rescate a Grecia. Para lo cual, deberá elaborar un informe que presentará a los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, según ha informado el MEDE en un comunicado.

The adjustment process in Greece was more challenging and protracted than in other euro area countries. A thorough and independent evaluation is due. I am delighted Mr. Almunia accepted to lead this evaluation https://t.co/RJCVMA4Dk9