IAG + Air Europa, las cosas de palacio... Mientras, el sector sigue en ebullición

Los «tiempos» que manejamos los periodistas no son ni de lejos los mismos «tiempos» que manejan las empresas. Y mucho menos cuando de por medio hay una potencial operación de gran calado por analizar y por resolver. La prensa suele dar prácticamente por hecho consumado cualquier anuncio de la firma de un preacuerdo o acuerdo de compra-venta como si hubiera que tener resuelto todo el «tinglado» de un día para otro. A priori, firmado y listo para echar a andar. Pero en el ámbito empresarial... las cosas de palacio, ya saben, van despacio. Y cuando un pacto entre caballeros está condicionado a la aprobación de las autoridades de competencia y regulación pues... más. Toca esperar. Hay pasos que cumplir.

Y en esas estamos con la operación de compra de Air Europa por IAG. La noticia se anunciaba el pasado 4 de noviembre. Ambas compañías comunicaban que el Grupo IAG había acordado con Globaliala compra de todo el capital social emitido de su aerolínea Air Europa por 1.000 millones de euros, operación que el holding dueño de Iberia y British Airways, entre otras, financiaría con deuda. El importe, dijeron, se abonaría en efectivo en el momento del cierre de la operación, previsto para la segunda mitad de 2020.

Hasta ahí todo bien, como si la adquisición se fuera a hacer así sin más. Pero... no es tan fácil, ni tan rápido en el tiempo. De hecho, ha pasado poco más de un mes y aún debe recibir el visto bueno de las autoridades de competencia, que -esperaban muchos- pondrán bastantes trabas por la concentración del mercado que pueda suponer finalmente la operación.

Desde Bruselas entonces apuntaban que la adquisición no se analizaría hasta que se notificase formalmente, mientras que la autoridad competente en España, la CNMC, recordaba que permanentemente está «analizando con atención los movimientos empresariales».

Pero, lo dicho, «las cosas de palacio...». Incluso el tiempo ni siquiera ha comenzado a correr. Y no por problemas de las autoridades competentes. Sino porque las compañías aún no han comunicado ni a Europa ni al equipo español presidido por José Mª Marín Quemada cómo van a presentar los términos de la operación.

Ahora bien, según ha podido saber ABC, lo que sí se ha decidido es ante qué autoridad presentar ya sobre papel dichos planes. Lo harán ante la europea. Al final, ha primado dejar constancia que se trata de una empresa europea más que británica, por aquello del follón que supone el Brexit.

Como decía, y según las mismas fuentes, las compañías están en el periodo de conversaciones con los representantes «competentes» de la CE, que, por cierto, pueden durar semanas. Ni siquiera lo han prenotificado, que sería el siguiente paso. Con lo cual, se demorará la operación per se, hasta la notificación. Entonces, pasará cerca de un mes hasta saber si competencia da el «OK» o no. Será el momento de -con un «sí» a la adquisición- empezar a cumplir con lo que eufemísticamente se conoce como los «compromisos», fijados en las conversaciones previas antes de la prenotificación.

Por eso hay nerviosismo. Sobre todo, en casa de los Hidalgo, en Globalia. Y no solo por el hecho de que tienen dos operaciones actualmente ante Competencia (la mencionada con IAG más la fusión de su agencias de viajes con las de Barceló), sino porque han puesto muchas esperanzas en la venta de la joya de la corona del grupo, Air Europa, y, sobre todo, porque perciben cierta resistencia en sus interlocutores europeos.

Los «compromisos», pues, pasarán directamente por las desinversiones. Precedentes, haberlos haylos. Así, no es de extrañar que habrá mucha condición a la operación como se teme ya el patriarca de Globalia, Juan José Hidalgo. No en vano, flota en el aire la marcha atrás de otra fusión del sector hace años. La frustrada por el órgano regulador americano -denominado de forma esclarecedora como «Antitrust», en castellano «antimonopolio»- entre American Airlines (AA) y British Airways (BA). Las conversaciones previas para presentar la operación no llegaron a buen puerto. No merecía la pena ceder las conexiones más rentables, y el intento de fusión no se llevó a término. Quedó claro que una fusión entre AA y BA hacía peligrar la libre competencia aérea, ya que entonces la británica era un 65% mayor que su siguiente competidor en la ruta estrella entre EE.UU. y Reino Unido (conexión Nueva York-Londres), por lo tanto la fusión provocaría que las dos compañías juntas fueran un 300% mayores que su siguiente competidor en dicha ruta. Y conociendo este gran precedente, ¿estarían dispuestos nuestros protagonistas hoy a ceder sus «slots» más rentables? Desde luego su unión crearía un importante monopolio especialmente en las rutas domésticas españolas y en el área de corto radio del viejo continente.

Ahora bien, lo único cierto si se va al traste la operación es que de los mil millones que hubiese recibido la familia Hidalgo se quedarían con 40 millones, cantidad que IAG ha comprometido en una cuenta de «escrow» por si no se pudiera realizar la transacción.

Mientras, el sector en Europa -de los más tocados por la crisis- sigue en ebullición. Auguran que en los próximos cinco años sólo quedarán cinco o seis grandes grupos y, como en otro sector que yo me sé, todos hablan con todos. Visualizan a IAG (en principio con Air Europa), Ryanair, Air France-KLM, Lufthansa, EasyJet y quizás Wizz Air. Los que restan serán engullidos y/o desaparecerán. Quién se quedará con quién es aún una incógnita, si bien un par de ellos ya están ultimando una operación antes de que acabe al año... Hagan sus quinielas. Eso sí, con Competencia «ojo avizor».

María Jesús Pérez Redactora jefe