El Eurogrupo aconseja mantener las ayudas «el tiempo que sea necesario» La Comisión prepara las recomendaciones con las reformas que se deberán cumplir

Los ministros de Finanzas de la zona euro acordaron ayer que las medidas de apoyo para la economía para ayudar a superar la crisis de la pandemia del Covid-19 deberían mantenerse «el tiempo que sea necesario», según relató al término de la reunión virtual del Eurogrupo su presidente, el irlandés Paschal Donohoe, pero han de pasar de un enfoque generalizado a uno más específico dirigido a las empresas que se consideran viables. Antes de la reunión, la ministra española, Nadia Calviño, adelantó que el Gobierno espera poder aprobar en marzo un paquete de ayudas directas a las empresas en el que los bancos serán «parte de la solución», pero para el que asegura que necesita la autorización de la Comisión Europea.

Donohoe adelantó que «hacia el verano» los ministros de Economía de la zona euro elaborarán un enfoque común sobre la acción presupuestaria para lo que se espera que ya sea el periodo post crisis en 2022, incluyendo si se sigue manteniendo en vigor la cláusula de escape del pacto de estabilidad o si hay que volver y cuándo a la moderación presupuestaria y el control del déficit público. Los ministros coincidieron en que a medida que la recuperación se acelere, los gobiernos tendrían que pasar del apoyo general a todas las empresas a medidas más específicas y concretas dirigidas caso por caso. Por ahora no se ha adoptado una posición clara, por lo que los ministros continuarán en abril las conversaciones sobre cómo manejar la transición, incluida una discusión más detallada sobre cómo identificar empresas que sean viables y que necesiten más apoyo y diferenciarlas de aquellas a las que se les debería permitir que quiebren de manera ordenada.

La reunión de los ministros de Economía de la zona euro ha contado por primera vez con la participación de dos expertos de la Organización Mundial de la Salud en busca de referencias sobre el terreno a la hora de hacer previsiones económicas. Las que ha hecho la Comisión creen que en primavera podría empezar a revertirse la tendencia y empezar un camino en la buena dirección de modo que se pueda enlazar con la llegada de las ayudas del fondo de recuperación. Pese a todo, Donohoe consideró que la situación sigue siendo «muy seria», sobre todo el materia de empleo, y por ello insistió en que las ayudas directas a la economía siguen siendo necesarias y han de mantenerse «mientras haga falta».

En la minuta que recibieron los ministros se afirma que sin las medidas de apoyo de los gobiernos, el 23% de las empresas europeas habrían tenido problemas de liquidez a finales de 2020. Las que pese a todo en diciembre estaban ya en una situación dramática después de consumir todo el capital que tenían, varía según los sectores, y va desde el de la electrónica (8%) a hostelería y restauración (70%). Por ello, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, insistió en que la política de los gobiernos debe centrarse en «evitar que aumenten las insolvencias en el futuro y retirar las ayudas con prudencia. Hay que pasar de un enfoque global a acciones dirigidas y hay que hacer una distinción entre las empresas que consideramos que no son viables y otras que no lo son. Hay que mantener canales de crédito eficaces, sobre todo para las más pequeñas y, para las no viables, hay que organizar un final organizado porque las repercusiones sociales y el empleo deben ser nuestra prioridad».

Infecciones e inyecciones

Gentiloni insistió también en que es necesario «ganar la carrera entre infecciones e inyecciones, porque todo es una cuestión económica y el éxito de la vacunación es fundamental para la recuperación». El comisario dijo que había explicado a los ministros de la zona euro que en las previsiones publicadas este jueves se entiende que las medidas de confinamiento podrán ir aflojándose desde mediados del segundo trimestre hasta desvanecerse el año que viene y que por ahora «tenemos que hacer todo lo necesario para que esto ocurra». También quiso añadir una gota de optimismo al recordar que el impacto de los fondos de recuperación que han de inyectar dinero masivamente en la economía aún no ha sido integrado en las previsiones, «pero nuestro cálculo nos dice que podemos esperar un aumento de dos puntos adicionales de crecimiento y más aún en los países más afectados» como podría ser España.

Sin embargo, antes de eso, la Comisión presentará en marzo las orientaciones a los países sobre cómo prepararse para aplicar sus recomendaciones específicas de primavera que contendrán ya -y esta vez de forma indudable- las reformas concretas que se exigirán a cada cual para recibir los fondos de reconstrucción. Hasta ahora, al referirse a las condiciones, se hablaba solo de las recomendaciones que la Comisión había planteado en los últimos dos años fuera del contexto de la pandemia, pero ahora el comisario Gentiloni ya adverte de que se van a expresar claramente para que los gobiernos puedan incluirlas en los presupuestos del año que viene.