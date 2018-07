Distintos tipos de ayuda para acceder a una vivienda Comprar, alquilar y rehabilitar, estas son las tres opciones que ofrece el Ministerio de Fomento



El precio medio de las viviendas en alquiler en España lleva tres años al alza. Con el constante crecimiento de precio de alquiler de viviendas es normal que preguntemos por algún tipo de ayuda. El Ministerio de Fomento ofrece distintos tipos de ayudas para comprar, alquilar y rehabilitar en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Desde Agora MLS han explicado de forma sencilla estas ayudas:

Comprar

El gobierno concede a los jóvenes menores de 35 años una ayuda de hasta 10.800 euros con un límite del 20% del valor de la vivienda.

Para solicitarlo: debe cumplirse tres requisitos: ingresos tres veces inferiores al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), no ser propietarios de otro inmueble (salvo de no disponer de ella por divorcio, separación u otras causas ajenas a su voluntad) y ocupar la vivienda subvencionada como residencia habitual al menos cinco años. “Dependerá de la ciudad y el barrio para que esta cuantía suponga realmente una ayuda importante para los más jóvenes. No obstante, contando con los profesionales adecuados se pueden encontrar viviendas que saquen el máximo partido a estas ayudas a la compra”, afirma Ruíz.

Alquilar

El ministerio ofrece ayudas durante tres años de hasta el 40% del alquiler de la vivienda habitual con un precio de hasta 600 euros (900 en casos justificados).

Para acceder a esta compensación:los ingresos del hogar deben ser tres veces inferiores al IPREM. Para las familias con todos sus miembros mayores de 65 años o menores de 35, la compensación es de hasta el 50% de la renta mensual de la vivienda. Además, se ofrecen hasta 200 euros al mes para pagar las facturas de luz, agua, gas y comunidad. «Los inquilinos podrán recibir una ayuda máxima de 450 euros al mes ya que el gobierno pagaría la mitad del importe total del alquiler. A veces lo más complicado es encontrar esa vivienda cuyo precio se ajuste a estas ayudas. Dependiendo de la ubicación las cuantías pueden suponer mayor o menor ayuda económica», explican desde Agora MLS.

Rehabilitar

Las ayudas ascienden a 12.000 euros para la rehabilitación de viviendas unifamiliares y 8.000 euros para plurifamiliares con un límite del 40% de la inversión, con excepciones como que se complementen con obras de accesibilidad para personas con movilidad reducida o mayores de 65 años. «Si eres propietario y quieres vender la casa, estas ayudas te interesan ya que pueden ayudarte a mejorarla y que su valor suba en el mercado. Incluso pueden ayudarte a mejorar el rendimiento y la eficiencia energética», declara Ruiz.