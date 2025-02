Casado: «Yo quiero que las empresas no quiebren y no tengan que despedir sino contratar» El presidente del PP reacciona en las redes a la entrevista de la titular de Industria en ABC en la que aseguraba que bajar el IVA al turismo «solo mejoraría la cuenta de resultados de la empresas» «El trabajo del Gobierno debería consistir en mejorar los resultados de las empresas», dice Miguel Garrido, presidente de CEIM

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, reaccionó vía Twiter a la entrevista de la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, publicada hoy por ABC en la que la titular del Gobierno asegura tajante que «bajar el IVA al turismo solo mejoraría la cuenta de resultados de las empresas».

«El partido sanchista siempre prefiere repartir pobreza a crear riqueza. Yo quiero que las empresas no quiebren y no tengan que despedir sino contratar», asegura Casado sobre la respuesta de Maroto a la petición del sector turístico a la bajada del IVA. La ministra negaba esta posibilidad y aseguraba que «al final la bajada del IVA no estimula la demanda, solo mejora la cuenta de resultados de las empresas que, por cierto, están cerradas y lo que necesitan son clientes».

Yo quiero que las empresas no quiebren y no tengan que despedir sino contratar.

Las declaraciones de la ministra generaron más reacciones en las redes, como la publicada por Miguel Garrido, presidente de la Confederación de Empresarios de Madrid -CEIM- y vcepresidente de CEOE, quien llegó a tildar de «muy grave» la respuesta de Reyes Maroto la en la misma red social que Casado. «Esto es muy grave. Su trabajo debería consistir en que mejorasen los resultados de las empresas«, dijo. ¿Está el Gobierno en contra de ello?, se preguntó.

«Esto es muy grave. Su trabajo debería consistir en que mejorasen los resultados de las empresas. ¿Está el gobierno en contra de ello?»