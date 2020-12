El Banco de España tumba el optimismo del Gobierno: el PIB caerá hasta un 3% en el cuarto trimestre El supervisor estima que la recuperación total de la economía podría no llegar incluso hasta 2024 en un escenario adverso

Incertidumbre, incertidumbre e incertidumbre. Este es uno de los mensajes más repetidos en el último informe de proyecciones macroeconómicas del Banco de España. Dudas sobre cuándo llegará la recuperación y dudas sobre el impacto de la ejecución de los fondos europeos. Pocas certezas para el supervisor nacional que, esta vez, en contraposición a septiembre, ha optado por plantear tres escenarios en función de la evolución de la pandemia: suave, central y severo.

De lo más inmediato a lo más lejano. Nadia Calviño, vicepresidenta económica, y José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, han proyectado estos meses que la economía española crecería entre el 1,5 y el 2,4% en el cuarto trimestre. Aquí la institución dirigida por Pablo Hernández de Cos le da al Gobierno un golpe de realidad en sus previsiones: la evolución del PIB intertrimestral de este último periodo del año estará en el 0,6%, -0,8% o -3%, en función del escenario. Esto supone, como mínimo, siete décimas menos de lo que augura el Ejecutivo. La segunda ola y las restricciones que la acompañan podrían devolver a España a terreno negativo en el cuarto trimestre, ahondando en un año negro para el país, pese al optimismo del que tira el Gobierno.

Ahora bien, de cara a futuros años, el supervisor es claro: «En relación con los escenarios presentados el pasado mes de septiembre, los supuestos técnicos sobre los que descansan las proyecciones actuales son algo más favorables para el crecimiento económico». De cara a los tres próximos ejercicios sus estimaciones son mejores que las que proyectaba en el mes de septiembre, aunque hay que tener en cuenta que en esta ocasión el Banco de España ya incluye los posibles efectos positivos de la inyección de los fondos europeos a partir de 2021.

Mejoras en las previsiones

Para 2020 el Banco de España calcula un desplome del PIB del 10,7%, 11,1% y 11,6% en los escenarios suave, central y severo, respectivamente. Esto supone acercarse ligeramente al -11,2% previsto por el Ejecutivo. De cara al año próximo ya hay mayores diferencias: 8,6%, 6,8% y 4,2% por parte del supervisor, frente al 9,8% calculado por La Moncloa. Buena parte de esta divergencia podría explicarse por que la institución liderada por De Cos no cree que el dinero comunitario vaya a tener un impacto tan elevado como lo que dice el Gobierno. Concretamente, este último vaticina que supondrán 2,6 puntos de PIB en 2021, y la institución pública lo rebaja a 1,3 puntos. «El menor impulso sobre la actividad en comparación con los planes recogidos en los PGE se debería a los supuestos acerca de un menor grado de absorción de los fondos y un multiplicador fiscal más reducido», destaca el informe.

Pensando en 2022 y 2023, la recuperación perdería intensidad, hasta el 4,8% y 1,9%, respectivamente, tomando el escenario más optimista, y 3,9% y 1,5% en el más pesimista. En todo caso, la vuelta a los niveles de PIB previos a la pandemia no se antoja sencilla, ni rápida. En las previsiones de septiembre el Banco de España ya avisaba de que la recuperación total podría no llegar hasta más allá de 2022. Y en este documento apunta a plazos algo más concretos, pero todavía inciertos: «La huella persistente de la crisis sanitaria sobre la actividad haría que la recuperación del nivel del PIB previo al Covid-19 no se produjera hasta mediados de 2023 en el escenario central, mientras que, en el severo, el producto de la economía se situaría todavía al final del horizonte de proyección un 2,8% por debajo de la cota de finales de 2019. Bajo el escenario suave, este nivel se alcanzaría entre finales de 2021 y comienzos de 2022, gracias a la resolución más rápida de la crisis sanitaria y a la escasa magnitud de los daños duraderos sobre la capacidad productiva de la economía». En otras palabras, que de consumarse el peor escenario podría no regresarse a los niveles económicos previos a la pandemia hasta 2024.

A ojos del Banco de España, la crisis «dejará efectos persistentes» sobre la actividad económica, «incluso tras la eliminación definitiva de las limitaciones que pesan sobre su normal desarrollo como consecuencia de la pandemia». En este sentido, el supervisor destaca que, pese a las medidas puestas en marcha para evitar las insolvencias empresariales, esto podría no ser suficiente para sortear «determinadas situaciones de quiebra». Relacionado a ello, «la demanda nacional restará entre 10,3 pp y 9,5 pp al crecimiento en 2020, según el escenario (y, en particular, 9,6 pp bajo el central), mientras que la demanda externa lo recortará en 1,5 pp». Así las cosas, la tasa de ahorro continuaría siendo elevada entre los hogares (en crisis esta normalmente tiende a aumentar), y el consumo privado podría no llegar a recuperarse totalmente incluso en 2023 en el escenario severo.

El golpe sobre el empleo

En términos del mercado laboral, el organismo señala que «existirán puestos de trabajo que no superarán la crisis y que darán lugar a un cierto aumento del desempleo de larga duración». Así, las horas trabajadas «registrarán una contracción notable», hasta el 11,4% en 2020, y podrían no recuperarse los niveles previos al Covid hasta 2024 en el escenario más adverso.

La institución, sin embargo, alerta del riesgo de que se registren «fenómenos de histéresis en el mercado de trabajo», es decir, que aunque desaparezca la causa que originó la crisis laboral -coronavirus- se perpetúe una alta tasa de paro. Según sus previsiones, el desempleo alcanzaría hasta el 16,2%, 20,5%, 18,1% y 17,6% entre los años 2020-2023 sucesivamente. Porcentajes muy elevados, que en el escenario central quedarían, en esos mismos años, en 15,8%, 18,3%, 15,6% y 14,3%. El Gobierno, por su parte, augura que el paro estará en el 17,1% este 2020 y en el 16,3% el año próximo. La diferencia más clara con el vaticinio del Ejecutivo está en 2021 ya que el Banco de España prevé que se dispare varios puntos ese ejercicio.

Dudas sobre los fondos europeos

El Gobierno presentó hace dos meses su plan de recuperación, con la incorporación ya de parte de los fondos europeos. Más de 70.000 millones a ejecutar en el trienio que viene, dedicados principalmente a digitalización y transición energética. Así, fía el rebote económico, en buena medida, a este dinero, con un impacto previsto de 2,6 puntos sobre el PIB anualmente. El Banco de España es mucho más prudente, por diversas razones.

«La incertidumbre acerca de la capacidad de las Administraciones Públicas de absorber un volumen tan elevado de recursos en un período tan reducido es muy elevada», indica en sus proyecciones, al tiempo que reseña que el plan español, junto al francés, es de los más ambiciosos de Europa en cuanto al volumen de fondos absorbidos y la anticipación de plazos. Lo cierto es que, como recuerda la institución, todavía se desconocen proyectos concretos a los que van a dedicarse las partidas comunitarias.

El Banco de España destaca la incertidumbre que rodea la ejecución del total de los fondos europeos

Sobre la ejecución de los fondos, el Banco de España apunta a que no podrán emplearse en su totalidad. «Las proyecciones incorporan en torno a un 70% del gasto en inversión anunciado para 2021, porcentaje que aumenta gradualmente conforme pasa el tiempo, hasta llegar al 85% en 2023. Todo ello implica que, a lo largo del horizonte de proyección, se ejecute gasto por algo más del 80% de los recursos disponibles en transferencias del NGEU (cerca del 5% del PIB previsto)», indica. En cambio, el Gobierno piensa que podrá poner en marcha el 100%, cuando la «evidencia histórica» pone de manifiesto que en casos similares del pasado, «tras los dos primeros años de dichos programas, las Administraciones Públicas españolas solo han logrado ejecutar proyectos por un montante en torno al 30% de los fondos disponibles».

Evolución de las finanzas públicas

«La crisis sanitaria ha acarreado también un deterioro muy acusado de las finanzas públicas», indica el informe. En el escenario central, de mayor probabilidad, el déficit alcanzaría el 10,5% este año, y se mantendría «en cotas muy elevadas» en años futuros. En concreto, en el 4,5% en 2023 para ese escenario.

En cuanto a la deuda pública, esta también registrará un aumento muy notable este año hasta quedar cerca del 120% del PIB en todos los escenarios. A futuro, el panorama difiere: «Mientras que en el escenario central la deuda tendería a estabilizarse en torno al nivel de este año, en el suave se reduciría en unos 5 pp y en el severo aumentaría en unos 10 pp adicionales». Cabe recordar, en este sentido, que el Banco de España ha hecho hincapié en múltiples ocasiones sobre la necesidad de un plan de consolidación fiscal para lograr encauzar en los próximos ejercicios las finanzas públicas.