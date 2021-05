Algoritmos para dar todas las respuestas al ‘ecommerce’ Doofinder es una solución que aplica la inteligencia artificial para afinar al máximo los procesos de búsqueda interna en los comercios electrónicos

Con 12 años Iván Navas ya se las ingeniaba para ayudar a aumentar las ventas en el negocio de su padre. Ser emprendedor es algo innato en él. Y de la unión de esa inquietud con la experiencia de su socio, Enrique Martínez, en el mundo de la programación, nació Doofinder, una compañía de software especializada en soluciones de búsqueda inteligente para ‘ecommerce’. «Siempre pensé en Internet como una oportunidad para ahorrar costes. Hicimos primero una web de ayuda y en ese proceso nos dimos cuenta de que la funcionalidad más importante desarrollada era el buscador», explica Navas. Por eso en 2011 dieron un giro al proyecto y lo orientaron al ‘ecommerce’.

En esta década han conseguido muchos logros y para ellos el más importante es que sus clientes registran un aumento de ventas de un 20% gracias a su tecnología. «La primera vez que me lo dijo un cliente entendí que teníamos entre manos algo importante», reconoce su cofundador. A través de la inteligencia artificial este buscador interno «te muestra los resultados más ajustados a tu búsqueda, la personalizamos», añade.

La moda, el deporte o la parafarmacia fueron algunos de los sectores con los que comenzaron a trabajar, aunque ahora entre sus 5.500 clientes hay todo tipo de compañías, en lo que se refiere a tamaño y tecnología. En tan solo año y medio ya empezaron a trabajar en Francia y ya están presentes en más de 50 países. «Nuestra idea es escalar el modelo a clientes de todo el mundo», afirma Navas.

La diferencia de este buscador con los otros que están en el mercado es que «nosotros buscamos en toda la descripción del producto, no solo en el título, incluyendo incluso errores gramaticales y permitimos crear sinónimos en más de 30 idiomas», cuenta el emprendedor. El 90% de sus clientes son pymes y el 10% grandes empresas. «Lo que más me gustaba en Internet es democratizar la tecnología», puntualiza. Entre sus muchos clientes se encuentran grandes marcas, como Volkswagen, Primor, HP, Ecoalf o New Balance. Pero también han dado servicio a negocios pequeños y tan originales como el de una empresa que se dedicaba a la venta de accesorios para la cría de hormigas. «Por muy pequeña que sea la compañía podemos ayudarles a crecer y eso es lo más bonito», refiere el responsable.

Un mes de prueba

Doofinder ofrece un mes de prueba «y tras este periodo el 80% de las empresas lo compra. Mensualmente el cliente renueva la suscripción que le permite la utilización del software. Es decir, se pueden dar de baja en cualquier momento y eso nos obliga a dar un buen servicio, tratamos de ser cada día mejores», asegura Iván Navas. Con su software logran que la tasa de rebote en la web disminuya un 27%, las páginas vistas se multipliquen por tres y el tiempo de navegación se duplique».

La pandemia ha supuesto un fuerte impulso para este negocio. Han pasado de ser 35 a 80 empleados y han logrado un 20% más de facturación esperada, cerrando el 2020 con 6,5 millones de euros y este año podrían llegar a los 10 millones.