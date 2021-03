Una ocasión histórica de zanjar el déficit digital de las pymes

«Ahora siempre tengo información actualizada»

Con 40 años de historia, el Grupo Alcamin, una micropyme familiar de diez trabajadores («aunque en los momentos de mayor actividad hemos llegado a ser 15 personas», detalla Ana Isabel Cerrato, responsable de Marketing y Finanzas), comenzó su proceso de digitalización en 2019, con el asesoramiento de la Cámara de Comercio de Ciudad Real. «Fue todo un reto. No faltaba el trabajo pero siempre nos dedicábamos a lo mismo». Esta empresa e s un distribuidor especialista en cemento ensacados y granel, aislamiento térmico y acústico y sistemas de yeso laminado. El primer paso fue incorporar un sistema de gestión de clientes CRM. «Ahora tengo información actualizada de mis clientes. Por ejemplo, sé cuándo cumplen años o si han tenido problemas ahora que estamos en pandemia. Les paso ofertas, conozco el tiempo que invierto en cada uno y el tiempo que utilizo en las gestiones. El sistema me permite tener un trato muy personalizado y eso es muy importante. Además, mi hermano es el comercial y mi padre, aunque jubilado, sigue en la empresa. Ellos funcionan con la cabeza. Pero si un día ellos no están, yo no tengo la información de mi cliente reflejada en ningún sitio. Por eso, es muy útil el CRM», explica Ana Isabel.

Costó cambiar la cultura empresarial, reconoce, pero entre todo el equipo el trabajo siguió adelante y el proceso continuó. «La empresa Cojali, que se dedica a componentes para vehículos industriales, creó una plataforma y una app para poder hacer seguimiento de flotas. Mediante el tacógrafo controlas el consumo de tu flota, las averías, compruebo dónde está cada vehículo, puedes ver si durante el trayecto pueden cargar mercancía para un nuevo cliente... Se obtiene mucho mayor rendimiento y tenemos que enfocarnos a tener mayor productividad y efectividad»

Ana Isabel adaptó la empresa a la ley de protección de datos, incorporó protocolos esenciales de seguridad informática. «Y el año pasado con el fin de innovar adquirimos una cámara termográfica que a través de infrarrojos crea imágenes y mide los puentes térmicos de las viviendas. Así comprobamos si hay un buen aislante, si hay humedades... Pero aún no la hemos probado».

En el almacén también incorporaron un sistema de lectura de código de barras para acelerar los procesos. «A través de la tablet tengo un recuento del stock, controlo las entradas y salidas, los albaranes ya no son manuales. Todo está automatizado y vamos más rápido».

Ana Isabel se animó a crear la página web de la empresa y está presente activamente en redes sociales. «La tecnología es muy útil porque podemos llegar a más gente que no nos conocían, haces comunidad y hablan de ti. Ahora somos más productivos, más cercanos y estamos donde debemos estar. Avanzando».