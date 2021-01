Vendée Globe Charlie Dalin a 300 millas de cabo Finisterre con el «Apivia» A 355 millas el «Bureau Vallée 2» y a 380 millas el «Seaexplorer - Yacht Club De Monaco». «Charal» ya ha cruzado el Ecuador hacia el norte. Toda la flota navega en el Atlántico

El parte de posiciones de la flota Vendée Globe, de las 15 horas de hoy lunes 25 de enero de 2021 presenta a los tres primeros haciendo continúas trasluchadas cuando entran en la jornada 78 de regata. Con un Charlie Dalin que tiene controlado a sus dos directos rivales a pesar de que su barco «Apivia» arrastra desde los mares australes el bloqueo del foil de babor (averiado desde el 15 de diciembre de 2020), no pudiendo ajustarlos a las condiciones de viento, mar y rumbo.

Dalin es un hueso muy duro de roer para los patrones del «Bureau Vallée 2» -a 355 millas de Finisterre- y «Seaexplorer - Yacht Club De Mónaco» -a 380 millas de Finisterre-, ambos con experiencias vueltamundista pero muy lejos del nivel del patrón del «Apivia» que en estos momentos está demostrando lo que da de sí un marino curtido en el circuito Le Figaro con más de 16 años de experiencia en alta competición.

En unas 24 horas los tres entraran en una zona muy concurrida de tráfico marítimo, la nube de señales AIS a lo largo de la costa oeste de la península Ibérica, hacia el Canal de La Mancha, Golfo de Vizcaya y litoral francés occidental va creciendo en número de tránsitos, barcos pescando o fondeados, como si fueran miles de hormigas pululando arriba y abajo.

A lo que se les va a sumar una borrasca que se desplaza a toda velocidad del oeste al este Atlántico, con una cola que barrera a la flota con vientos entre los 21 y 45 nudos de intensidad del SW.

La predicción polar para los primeros IMOCA, realizada por el informático y fanático de la navegación a vela Kevin Saliou, a las 20 horas sitúan al «Apivia» entrando en el Golfo de Vizcaya por el mar Cantábrico, seguido por el «Seaexplorer - Yacht Club De Monaco», y al «Bureau Vallée 2» sobe el paralelo de Antes, 200 millas más al norte que la ruta de Dalin. Y las estimaciones del marino Yoann Richomme son coincidentes con los dos primeros, anunciando una presumible llegada del primero entre las 16:30 horas, utilizando el modelo Arpège -tiene una resolución horizontal de 7,5 km-, y las 21 horas, con el modelo meteorológico GFS -del NOA que tiene una resolución de 22 km.-.

Todo apunta en una dirección sobre cuáles serán los primeros en cruzar la línea de llegada de la Vendée Globe en Le Sables d´Olonne, pero como dice Sébastien Josse, el asesor meteorológico de la regata: “Todos los días tienes que lidiar con este suspense, que sigue siendo igual de insoportable. Así, algunos pronósticos prevén una diferencia de... ¡tres horas entre los tres primeros en la meta!”.

Ante este escenario todos los patrones de cabeza están inmersos en su propia regata, y ninguno de ellos sabe cómo se desarrollarán las condiciones meteorológicas durante las siguientes 688 millas o 1,261 que les separa a los ocho primeros de la línea de llegada en Le Sables d´Olonne.

No menos gráfico lo comentado por Thomas Ruyant, en cuarta posición, "Es digno de una regata entre dos boyas". "Es como un escenario al estilo de Hollywood", diría Yannick Bestaven.

Desde la dirección de la regata, la predicción meteorológica plantea dos opciones tácticas para los tres primeros.

Escenario 1º: Hacer una aproximación a Cabo Finisterre, para terminar en largo bordo amurados a babor con el flujo del viento de componente oeste. La ruta es más corta, menos extrema. Tiene la ventaja de terminar en la dirección correcta para «Apivia». Por otro lado, el viento es un poco menos fuerte. Pero hay que recordar que, con vientos medios, los IMOCA se mueven más o menos a la velocidad del viento. Dos nudos más de viento les permitirían ir más rápido de lo previsto en esta ruta con una ganancia potencial sobre la ruta de unas cincuenta millas en 24 horas. A la inversa, dos nudos de viento menos y los barcos del norte pueden volver. La ruta por el Cabo Finisterre sigue siendo complicada de realizar con los cargueros y los vientos más irregulares de la costa española.

Escenario 2: Ir hacia el norte para recoger el flujo del suroeste bien establecido y terminar amurado a estribor.

Las diferencias entre los dos escenarios presentan una multitud de tiempos de llegada más o menos equivalentes.

Con la flota Vendée Globe navegando en el océano Atlántico, uno de los granes patrones como es Jérémie Beyou ya ha cruzado el Ecuador con el «Charal» hacia el hemisferio norte. Sigue en el puesto 14 pero no sería de extrañar que en las 3.250 millas que tiene hasta la llegada remontase posiciones. El más próximo es el «Pure - Best Western Hotels and Resorts» de Romain Attanasio, que lo tiene a tan solo 214 millas más al norte.