Suscribete a
ABC Premium

copa de españa ilca 6

Bruno Iglesias y Lara Himmes campeones

Campeones y autoridades en el podio de la Copa de España de ILCA 6
Campeones y autoridades en el podio de la Copa de España de ILCA 6 clara giraldo

ABC_N

Jornada final de la Copa de España de ILCA 6 en en Vilagarcía de Arousa, en la que han participado un total de 150 embarcaciones. La disputa de las últimas pruebas del grupo oro provocó un cambio total en la general, y el gallego Bruno ... Iglesias (CND Riveira) y la alicantina Lara Himmes (RCR Alicante) fueron los campeones de la gran cita nacional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app