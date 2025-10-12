Bruno Iglesias y Lara Himmes campeones

Jornada final de la Copa de España de ILCA 6 en en Vilagarcía de Arousa, en la que han participado un total de 150 embarcaciones. La disputa de las últimas pruebas del grupo oro provocó un cambio total en la general, y el gallego Bruno ... Iglesias (CND Riveira) y la alicantina Lara Himmes (RCR Alicante) fueron los campeones de la gran cita nacional.

El último día amaneció más tranquilo en la ría de Arousa. Tal y como adelantaban los partes, el viento del norte perdió intensidad respecto a las jornadas anteriores, aunque se mantuvo lo suficiente para permitir la disputa de dos mangas decisivas para el grupo oro, con las que se definieron los podios de las cinco categorías participantes. Con unos 8-9 nudos de intensidad y tras dos salidas anuladas por sendas llamadas generales —provocadas por el fuera de línea de buena parte de la flota—, el Comité logró dar la primera salida en torno a las 11:00 horas.

Fue, sin duda, una jornada de emoción y máxima competitividad, con un vuelco definitivo tanto en la general absoluta masculina como en la femenina. El gallego, que partía desde la segunda posición provisional y comenzó el día con un discreto 64º —resultado que pudo descartar—, supo aprovechar al máximo sus opciones y un quinto puesto en la última manga le bastó para proclamarse flamante vencedor de la Copa de España. Iglesias finalizó con tres puntos de ventaja sobre el segundo, Nikko Palou (RCN Palma), y cuatro sobre Juan Bennassar (RCN Palma), tercero. Los tres coparon también el podio Sub19 Masculino.

En la general absoluta femenina, gran jornada para Lara Himmes, que partía desde la segunda posición y logró la victoria final con ocho puntos de ventaja sobre Sheila Martínez (CN Campello) —la mejor del día con un primero y un tercero— y 15 sobre la canaria Isabel Hernández (RCN Gran Canaria), que cerró el podio en tercera posición.

En Sub21 Femenino, la victoria final fue para la balear Margalida Perelló (RCN Palma), seguida de Adriana Castro (RCN Torrevieja) y Ainhoa Gómez (Federación de Vela de la Región de Murcia), segunda y tercera respectivamente. Gómez se alzó además con el título en Sub19 Femenino, podio que completaron Gabriella Morell (RCN Palma) y Raquel Retamero (RCN La Línea).