Copa España 49er Diego Botín e Iago López Marra, suman este año Campeonato de España y Copa de España de 49er Patricia Suárez y Nicole van der Velde ganaron en 49er FX

Mar Bermúdez

Diego Botín y Iago López Marra (RCN Portosín) en 49er y Patricia Suárez y Nicole van der Velde (RCN Vigo) en 49er FX se han adjudicado la Copa de España de la clase, que acabó hoy en la Ría de Arousa después de tres jornadas con meteorología complicada.

Madrileño y gallego no tuvieron problemas para imponerse. Su serie del primer día (1-2-2-1) ya los había situado como líderes, mientras que el viernes amarraron el triunfo con los mismos resultados, pero en otro orden (2-2-1-1) frente a vientos de 16 a 22 nudos. La jornada sabatina solo permitió dos pruebas. En la primera, el barco preolímpico no concluyó y la flota regresó a puerto al hacer acto de presencia el sol para permitir el paso a vientos de 30 nudos del 180-190. Luis Bugallo y Jorge Lorenzo (RCN Vigo) se imponían (su único triunfo parcial) para asaltar la cuarta plaza de la general sobre nueve barcos.

Con Eolo soplando con una intensidad que ponía en riesgo la seguridad de la flota, esta regresaba al Centro Galego de Vela a la espera de una nueva oportunidad. Cuando aquel bajó, el comité de regatas tuvo tiempo para organizar una prueba más, la décima del evento. Botín y López Marra se imponían (quinta victoria, 13 puntos) debiendo conformarse Federico y Arturo Alonso (RC Astur de Regatas/CN MC), también del equipo preolímpico nacional, con el subcampeonato (21). El tercer cajón del podio, para Kike Luján y Antonio Torrado (RCN Torrevieja/CN Javea), con 31 puntos.

Botín y López Marra firman un 2018 de doblete a nivel nacional pues también conquistaron el Campeonato de España en la bahía de Cádiz en febrero pasado.

En 49er FX (compitieron cuatro tripulaciones femeninas y una masculina), triunfo del barco gallego-arubano. Patricia y Nicole –esta gestiona su nacionalización– supieron mantener su renta respecto a Aura Miquel y Nuria Miró (CN Garraf), subcampeonas (18 puntos). Las Munté (CN Cambrils), del equipo preolímpico y líderes con clara ventaja el primer día (cuatro de cuatro primeros puestos), se fueron al tercer cajón del podio (22 puntos) al no competir en las regatas segunda, tercera y cuarta del viernes. Tras la primera, la entrada de un chubasco había complicado la visibilidad y los regatistas regresaron al CGV. Después se optó por volver a competir y los barcos que se jugaban podio salieron de nuevo, pero no las Munté. La solicitud de reparación de Carla y Marta no prosperó y, aunque este sábado se impusieron en la primera prueba y acabaron en segunda posición la segunda, los tres DNC del viernes las penalizaron sin posibilidad de recuperarse.

La tripulación del Náutico de Vigo, con Patricia perteneciente al equipo preolímpico desde el verano, firmó un segundo y un tercer puesto con dos triunfos parciales y 17 puntos; en la regata final supieron controlar a sus rivales directas.

Regatistas de trece clubes náuticos y seis comunidades autónomas se dieron cita en la ría arousana en un evento que acogió la Real Federación Gallega de Vela y que contó con el equipo preolímpico español de la clase.