Copa de España 2019 Ángel Granda lidera la Copa Open de Techno Plus y Borja Melgarejo, primer español de la clase 2.4 mR Los regatistas baleares dominan la primera jornada de la Copa de España de Windsurf

Rosa Padrón

Las Palmas Actualizado: 08/02/2019 20:54h

La primera jornada de la Copa de España de las clases Techno y RSX se celebró hoy con dos mangas en cada categoría, la ausencia del viento en las primeras horas provocó el retraso, hasta que el viento se estableció del E con una velocidad de entre 4 y 6 nudos.

Noventas y dos son los regatistas participantes que, además de los canarios proceden de Melilla, Andalucía, Valencia, Cataluña, y Baleares en la Copa de España que organiza la Federación Canaria de Vela con la colaboración del Real Club Náutico de Gran Canaria.

Los regatistas mallorquines dominaron en Techno Sub 15 con Nicolás Madero del CMSAP de Can Pastilla, que venció en las dos mangas; Billy Coll del CN Fornells y Sergi Lafuente del CS Formentera ocupan las tres primeras plazas. La octava clasificada Barbara Winau del CMSAP Can Pastilla lidera la clasificación femenina, le sigue la Sub 13 Aitana Duarte del Real Club Marítimo de Melilla.

El mallorquín Xicu Ferrer lidera la clase Techno Sub 17 tras un primer y un cuarto puesto. Los lugares de podio también corresponden a regatistas baleares con el segundo puesto Joan Villalonga y Josep Estrany que es tercero.

La Copa RSX Sub 19 es liderada también por un mallorquín, Biel Lladó del Real Club Náutico de Palma que finalizaba tercero en la primera y ganaba la segunda. El catalán Guillem Segú con dos segundos puestos ocupa la misma plaza en la general, tercero es el andaluz Aurelio Terry que lograba la victoria en la primera manga.

La clase Techno Plus que disputa la Copa en Open, la lidera el grancanario Ángel Granda que se adjudicó la victoria en las dos mangas. La categoría está dominada por los canarios, a Granda le siguen en la general María Luisa Suárez, Raquel Calzada, Claudia Lorenzo y Alfredo de León.

Hoy también ha comenzado la Copa de España de 2.4 mR. La poca presión que han encontrado los participantes y la difícil ola del lugar donde se encontraba el campo de regatas para desarrollar esta competición (zona de la Catedral de Las Palmas), dio lugar a una jornada inaugural donde se cotizó más la presión, que acertar con el role de viento.

En esta Copa de España, campeonato Open (se permite la participación de extranjeros con trofeos diferenciados) participan un total de 13 embarcaciones procedentes de Suecia, Finlandia y España, y hoy se llevaron a cabo las tres regatas programadas, con un viento de dirección 60-90, donde ha destacado la actuación de los hermanos suecos Asklund, quienes se adaptaron rápidamente a estas condiciones, consiguiendo Hans unos magníficos parciales (1-1-2) mientras que Sven lograba el tercer puesto de la provisional (6-2-4). La segunda posición de esta clasificación, ha sido para el andaluz Borja Melgarejo (3-3-1) del CN Puerto Sherry. “En la primera regata fui más conservador, pero en cuanto le tomé la medida a la salida, comprobé que se podía salir libre y arañar una valiosa ventaja”. El gaditano se apuntó el triunfo en la última prueba y se coloca de momento como primer español.

Javier Ugarte del RCNGC ha sido sin lugar a dudas, el regatista con los resultados más regulares de la flota (5-5-5) y es, de momento, el segundo español mejor clasificado (quinto de la provisional) por detrás de la regatista finlandesa Anna Lisa Oxby. El también regatista grancanario José Guerra perdió opciones, con un fuera de línea en la última prueba (7-7-OCS) relegado al noveno de la provisional, por detrás de Pekka Setola (Suecia), Patrik Karlsson (Suecia) y Kimmo Pasanen (Finlandia) sexto, séptimo y octavo respectivamente.

Mañana sábado 3 nuevas regatas para esta Copa de España de 2.4 mR y comienzo de la Regata de Carnaval para las clases de vela ligera: snipe, catamarán, 29er, 420, Láser St., Láser Radial y Láser 4.7. Paralelamente se desarrollará las Copa de Canarias de las clases 420 y Láser 4.7.