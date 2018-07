Mundial TP 52 «Quantum» aguanta el liderato ante el empuje del «Azzurra» Vientos de más de veinte nudos en Cascais

Actualizado: 20/07/2018 20:38h

Quantum Racing sostuvo su liderato en el TP52 World Championship frente al empuje del Azzurra que ganó la primera manga del día y del Sled y Luna Rossa. Los americanos vencieron en la segunda y dejaron la clasificación de 52 Super Series con la misma renta de puntos con los que partieron por la mañana, siete. Sin embargo, el velero de Barker y Hutchinson está más cerca del triunfo final ya que sólo quedan dos mangas por disputarse, las previstas para mañana, en aguas del Clube Naval de Cascáis. La jornada fue excelente con unos vientos que superaron los veinte nudos que hicieron gozar a todos los regatistas y al público que asistió desde el agua a la jornada de regatas.

Quantum dio un paso más hacia el título de campeón del mundo y para afianzarse en el liderato de la general del circuito 2018 de las 52 Super Series. El barco norteamericano aguantó perfectamente hoy la presión a la que le sometieron los rivales por el triunfo en Cascáis. Los cuatro barcos que se perfilan que van a luchar por el podio final en aguas del CN Cascáis terminaron el día de una forma muy pareja. Quien volvió del agua con menos puntos fue el Sled del armador Takashi Okura. Estuvieron muy sólidos con un segundo y un tercero. Después el Quantum y el Azzurra sumaron seis puntos al calcar sus resultados con un quinto y un primero, mientras que el Luna Rossa volvió a puerto con siete. Todo muy parejo y todo muy en favor de los americanos que ven como a falta de dos mangas mantienen la renta de siete puntos sobre el Azzurra. Viendo como están navegando y los pocos errores que cometen parece claros candidatos al triunfo final.

Las dos mangas se disputaron con unas condiciones fantásticas. Ambas por encima de los veinte nudos de viento. La primera la ganó el Azzurra que salió muy libre por el pin. Desde allí dominó a placer la manga siempre con el Sled al acecho, aunque sin llegar a asediarle en la lucha por el que es el segundo triunfo parcial de los italoargentinos en este TP52 World Championship. Quantum salió por el centro de la flota sin arriesgar, pero no tuvo la capacidad de remontar de la quinta plaza en la que se movió en los pasos por boya. Tras la manga Azzurra había comprimido la general a sólo tres puntos.

Pero llegó la segunda manga y Quantum pagó con la misma medicina a Azzurra. Los americanos tomaron más riesgos y pugnaron por el pin con el Luna Rossa. Los italianos partieron pegados al barco. Sin embargo, los americanos fueron más solventes en la ceñida y llegaron con una mínima ventaja a la boya de desmarque de barlovento. Azzurra pasó octavo por ese primer compromiso y ya tuvo que ir remontando para poder aminorar la pérdida. Platoon había pasado cuarto por la primera boya de barlovento y se fue por el lado de tierra en la primera popa. Cogió una racha buenísima que le hizo volar hacia la puerta de sotavento, también Sled, que había pasado último por el primer retorno, también se aprovechó de esa racha.

Sin embargo, en la segunda ceñida el Quantum volvió a recuperar el liderato al virar en la proa de los alemanes para dejar sentenciada la manga y quien sabe si ya también el Mundial.

El Onda no salió hoy a competir ya que su armador, Eduardo de Souza Ramos, se puso enfermo y la tripulación decidió quedarse en tierra para no arriesgar el barco a una rotura ya que las condiciones de viento y mar eran peligrosas.

Para mañana están previstas las dos últimas mangas del Rolex TP52 World Championship. Se ha vuelto a adelantar el horario de salida y será a las 12 horas (Portugal).

Pedro Más, proa del Platoon, explica: “La segunda manga del día ha sido mucho mejor para nosotros, hemos salido del hoyo un poquito. Llevamos una semana mala a parte de un tercero el primer día. No hemos hecho resultados decentes. Hoy estábamos delante y en la primera popa hemos decidido ir por dentro y nos ha ido bastante bien hasta ponernos primeros. Luego, en la ceñida, nos han vuelto a pasar el Quantum porque van muy fuerte. No tenemos problemas de ceñida, el barco va igual de bien que antes, han sido malas salidas, malas decisiones y malas maniobras, así que no está siendo otra cosa que una mala semana nuestra. No hay nada distinto a las dos anteriores regatas, así que habrá que mejorar para las próximas citas”.

Francesco Mongelli, navegante del Luna Rossa, afirma: “Hemos tenido una jornada de viento fuerte con más de 25 nudos que, para las 52 Super Series, siempre resulta muy emocionante, pero también es todo un reto para las tripulaciones. El resultado en el agua ha sido bueno, pero nos quedamos con la sensación de que lo podríamos haber hecho mejor. Estamos creciendo y mejorando como equipo. Pelear por el podio es seguro que lo haremos mañana, pero aún podemos aspirar a todo, porque fácil no lo tiene nadie, ni tan siquiera el Quantum que está navegando muy bien y muy sólido toda la semana. Vamos a intentarlo”.

Guillermo Parada, caña del Azzurra, sostiene: “Un día muy igualado para los de arriba al final de la jornada todos con más o menos los mismos puntos. La única parte frustrante es que hemos perdido una buena oportunidad en la segunda manga y hemos fallado en un par de trasluchadas que han sido clave para nosotros porque nos hubieran puesto por delante de Sled”.