Comienza el mundial Rolex TP52 más igualado de la historia

La novena temporada de 52 Super Series llega a su colofón desde el Real Club Náutico de Palma con el Rolex TP52 World Championship 2021. Una regata que tiene todos sus frentes abiertos (se decide el ganador del Mundial y también el triunfador de la temporada) y a la que se presentan diez equipos de siete nacionalidades diferentes.

En la Bahía de Palma se citan los diez mejores TP52 del mundo en el que es considerado como el mejor circuito de regatas de veleros monocascos del mundo. Está todo muy abierto. Tanto que al RCNP llega el Platoon de Harm Müller-Spreer como el líder del circuito, aunque empatado con el Quantum Racing. Pero hay dos equipos, Sled de Takashi Okura y Alegre de Andrés Soriano, que sólo se encuentran a un punto en la general de los primeros por lo que hay cuatro barcos en un punto. Nada. Y no hay que olvidar dos veleros que también van a tener sus opciones a poco que los demás les dejen como son el sudafricano Phoenix de la familia Plattner y el Bronenosec del armador ruso Vladimir Liubomirov que ayer mismo se proclamó ganador en la clase TP52 de la PalmaVela y hoy ha ganado la regata de entrenamiento. Con Bronenosec está el genial Vasco Vascotto que hoy apuntaba: “El barco es muy rápido y si lo hacemos bien tendremos opciones de aspirar a todo. Es una lástima los dos errores que nos han salido muy caros en Portals y Mahón, pero aquí vamos a luchar hasta el final. Hay tiempo para recuperar, pero para nosotros el hándicap es que hay que recuperar a cinco equipos y aquí es complicado que los cinco fallen porque son todos buenísimos”.

Santiago Lange, de nuevo en las 52 Super Series Nico Martínez

También llega el Platoon como el actual defensor del título de campeón del mundo que consiguió en este mismo campo de regatas, aunque con sede en Puerto Portals en 2019. La edición del Rolex TP52 World Championship de 2020 no se pudo disputar debido a la pandemia. El barco que más veces ha ganado el Mundial de TP52 es el Quantum Racing que desde 2008 lo ha conseguido en seis ocasiones, tres desde que los TP52 navegan como circuito de 52 Super Series. Quantum es uno de los claros favoritos al triunfo final y en Palma vuelve su armador Doug DeVos a la caña del velero. Pero a Platoon le van los Mundiales. Su armador ya tienes dos Rolex conseguidos en 2017 en Scarlino y el de 2019 en Puerto Portals y aquí también es uno de los claros candidatos.

Todo está tan abierto que el pronóstico es imposible. Así lo atestiguó hoy Santiago Lange en la rueda de prensa de presentación de la regata a la que acudieron los diez tácticos de los equipos participantes que posaron junto al trofeo de la temporada, un premio que en las ocho ediciones anteriores sólo han ganado el Quantum Racing y el Azzurra. El argentino, flamante fichaje del Provezza, llega a Palma para cerrar el excelso ramillete de tácticos ya que los diez presentes en Palma están, sin duda, entre los mejores del mundo. Lange explicaba: “Esta flota es increíble y los pronósticos son casi imposibles de hacer por la igualdad existente. Cuando me llamó Provezza para sustituir a Hamish Pepper no me lo pensé y me vine corriendo de Argentina porque estoy encantado de volver a competir en 52 Super Series. Llevo tres días con ellos intentando hacerme al equipo lo que está siendo un desafío. El Mundial va a ser muy complicado e igualado por eso estoy encantado de poder estar aquí”.

Mejorando las prestaciones cada regata está el Interlodge de Austin y Gwen Fragomen. El velero cuenta en su tripulación con el proa mallorquín Pedro Mas y el navegante catalán Joan Vila. Este último habla sobre la evolución del proyecto: “Somos los que hemos llegado nuevos esta temporada y eso se nota. Pero pensamos que para 2022 ya estaremos al nivel del resto para competir por todo. Aquí nos encontramos mucho más confiados que en las dos anteriores regatas y queremos estar más cerca de los barcos de la parte alta y cerca del podio”. Vila, como navegante, es uno de los que más preocupados tiene que estar de la meteorología. Y esta semana le puede llevar de cabeza: “No hay un pronóstico claro porque habrá diferentes condiciones de viento y mar. Va a ser complicado el manejar día a día los cambios de clima. Habrá que ir haciendo cambios en el barco a medida que el parte nos diga lo que va a pasar, pero el parte nos dice que va a haber días de mucho viento y otros de menos”.

Zulueta agradecido a las sedes

Hoy se ha celebrado la rueda de prensa de presentación del evento en el que han estado los tácticos de los equipos y a los que les ha dado la bienvenida Hugo Ramón, vocal de vela del RCN Palma y Rob Weiland, mánager de la clase TP52. Agustín Zulueta, director general de 52 Super Series, explica sobre la temporada que llega a su final con el colofón del Rolex TP52 World Championship en Palma de Mallorca tras la rueda de prensa de presentación: “Ha sido un año complicado por el tema de la pandemia y tras muchos cambios decidimos centrarnos en las tres pruebas en Baleares. Logísticamente era lo más responsable e inteligente y queremos agradecer a los clubes a los que no hemos podido ir como el Monte Real Club de Yates de Bayona, Clube Naval de Cascáis o Valencia Mar su comprensión y apoyo. Espero que esto haya sido un empujón para el turismo y para la economía de las islas con estas tres regatas en Puerto Portals, Menorca y Palma. Estamos muy satisfechos de haber salvado con la ayuda de las sedes españolas una temporada que no pintaba bien, pero que la terminamos de una manera excepcional con el Rolex TP52 World Championship”.

Retransmisión en directo

Desde mañana martes a las 12 horas y hasta el sábado la regata se va a poder seguir con la retransmisión en directo de televisión desde el agua con comentarios desde el estudio y desde el agua. Las pruebas están disponibles tanto en el canal de YouTube de 52 Super Series como en la aplicación de la competición que se puede descargar tanto en IOS como en Android y en la web de la regata www.52superseries.com. Los posibles cambios de horarios de las pruebas se pueden consultar en las redes sociales de la competición.

