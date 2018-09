Al César, lo que es del César

El Puerto de Santa María (Cádiz) Actualizado: 02/09/2018 13:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Espero y deseo de todo corazón, que la Junta Directiva del Monte Real Club de Yates de Bayona, no se enfaden ni se molesten por esta columna. En mi ánimo al escribirla no se contempla esta posibilidad, sino todo lo contrario dar las gracias a esta institución por ser la única de todo el país que sigue reconociendo a los mejores deportistas de la vela según su criterio. Hecho este que lo apunto como muy reseñable, ya que no lo hace ni la propia RFEV.

Esta entradilla viene a colación con el hecho de que el MRCY de Bayona haya otorgado el prestigioso premio «Mariano Aguado de la Comunicación», incluido en los premios nacionales de vela Terras Gauda, a la Agencia EFE. Hasta aquí todo bien, e incluso que lo recoja su actual jefe de deportes Luis Villarejo, digamos que es políticamente correcto, pero en lo que no estoy de acuerdo es que se hayan olvidado de Josep Margalef.

Desde que Josep Margalef se hizo cargo de difundir las noticias de la vela dentro de EFE, este deporte tuvo un antes y un después. Josep no solo aprendió rápido sino que como gran periodista de agencias supo trasladar al lenguaje de esta a las miles de interpretaciones y puntos de vista que tiene la vela.

Leer una crónica de Josep de una regata de vuelta al mundo, de vela aventura o de cualquier otro tipo de vela incluyendo las de clases olímpicas, es un espectáculo y un placer y sobre todo entendible para el gran público.

Amigo de sus amigos, los defiende ante cualquiera de los muchos imbéciles, soberbios y prepotentes personajes que desgraciadamente pululan por nuestro mundo de la vela. Todavía no tengo formas de agradecerle como defendió al barco «Camper» en su participación en la Volvo Ocean Race de hace unos años, donde yo era el responsable de la comunicación en castellano, ante los continuos y virulentos ataques que desde el otro barco español nos dieron en toda la regata.

Mi coste personal fue grande ya que no pude viajar a ninguna de las etapas de la regata, porque los «colegas» del otro barco lo impidieron, pero al final ganamos por goleada tanto en número de noticias como en la valoración económica de las mismas. Y esto sin la profesionalidad de Margalef habría sido imposible, ya que se pasó por el forro las enormes presiones ejercidas por el armador del otro barco español a pesar que estas fueron ejecutadas desde una importante altura. Pues bien ni así pudieron con la profesionalidad de mi admirado y querido Margalef.

Espero que alguien tenga la decencia de citarlo en el acto de entrega del premio, ya que la vela en la Agencia EFE ha sido, es y si Dios lo quiere por muchos años más será de mi amigo el «Gordo» Margalef.

Nicolás Terry Martínez