Nadal y Alcaraz se complican la tierra

Los dos comunicados llegaron con solo media hora de diferencia. Primero, el de Rafa Nadal: «Aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Montecarlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto». Después, el de Carlos Alcaraz: «Después de dos meses compitiendo, estoy contento de volver a casa pero triste porque terminé mi partido de semifinales de Miami con molestias. Tras visitar hoy a mi doctor en Murcia y ser evaluado, no voy a poder ir a Montecarlo a comenzar la gira de tierra». De modo que el primer Masters 1.000 de tierra batida de la temporada comenzará sin las dos grandes esperanzas españolas al título, un jarro de agua fría, aunque con un factor de preocupación mayor en el caso del balear.

Noticia Relacionada Muguruza se aleja un poco más del tenis Javier Asprón La española, ausente de las pistas desde febrero, se perderá también las temporadas de hierba y tierra batida para pasar más tiempo con «familia y amigos»

Nadal no compite desde que perdió en la segunda ronda del Open de Australia ante Mackenzie McDonald. Al día siguiente anunció que sufría una lesión de grado 2 en el psoas iliaco de su pierna izquierda, lo que le provocaba fuertes molestias en la cadera. Cifraba su recuperación en un periodo de entre seis y ocho semanas. Sin embargo, a finales de febrero anunciaba que no llegaría a tiempo para los primeros Masters 1.000 del año -Indian Wells y Miami- y empezaba a centrarse ya en la temporada de tierra batida. Hace una semana publicaba una imagen en sus redes sociales entrenando sobre esa superficie, una preparación aún insuficiente para afrontar con garantías su regreso, a la vista de su anuncio de ayer.

Nadal, once veces campeón en Montecarlo apunta ahora al Conde de Godó, (del 17 al 23 de abril. Por el camino, el ganador de 22 Grand Slams salió por primera vez del 'top ten' mundial, aunque de momento no se dejará más puntos ya que tampoco estuvo el año pasado ni en el Principado ni en Barcelona. El manacorense inició su temporada sobre polvo de ladrillo en Madrid y la continuó en Roma antes de acudir y triunfar en Roland Garros. Este curso su ruta podría ser muy similar a aquella.

Alcaraz tampoco perderá puntos por su ausencia en Montecarlo, pues cayó en la primera ronda el año pasado. Pero tampoco podrá pelear con Novak Djokovic por recuperar el número uno mundial. El murciano sufre una artritis postraumática en la mano izquierda y molestias musculares en la columna tras la gira americana, en la que salió con un enorme botín: campeón en Indian Wells, el tercer Masters 1.000 de su carrera, y semifinalista en Miami, donde defendía el título conquistado el curso pasado. El de El Palmar necesita reposo para afrontar lo que viene. El curso pasado hizo doblete en tierra batida ganando en Barcelona y Madrid, lo que sumado a los cuartos de final que firmó en Roland Garros le hacen defender un total de 1.870 puntos en este tramo de la temporada, una cifra casi idéntica a la de Djokovic, a quien en Montecarlo se le abre una oportunidad de oro para aumentar su brecha en la cabeza de la clasificación.