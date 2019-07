Wimbledon Nadal fulmina con la mirada a Kyrgios tras un pelotazo al cuerpo

Durante todo el partido ante Kyrgios, Rafa Nadal intentó aislarse de las continuas provocaciones y salidas de tono del australiano. El aussie sacó todo su repertorio durante un encuentro que era el centro de atención del tenis mundial. Discusiones con el árbitro, conversaciones consigo mismo, saques de cuchara para despistar... Y un clásico, pelotazos al contrario para sacarlos de quicio.

Nadal también recibió uno, y su reacción no deja lugar a dudas. Su mirada a Kyrgios fue de las que fulminan. Quizás esperaba Nadal un gesto de disculpa de Kyrgios que nunca se produjo. Eso sí, Nadal no perdió la compostura y siguió en el partido como si nada, aunque sus celebraciones sí que crecieron en intensidad ante el ágrio carácter de su rival.

«¿Por qué debería disculparme? ¿le golpeé? Le dio con la raqueta gané el punto. No me importa. No tengo por qué disculparme», explicó Kyrgios al final del encuentro.

Superado el trance ante el australiano con éxito, Nadal no aguantó más la rabia acumulada y estalló como pocas veces se le había visto antes.

Tras recibir el saludo aséptico de Kyrgios en la red, el balear dirigió la mirada hacia el palco donde se encontraba su equipo y celebró por todo lo alto un triunfo que le coloca en la tercera ronda del Grand Slam londinense. Allí le espera el francés Jo-Wilfried Tsonga.