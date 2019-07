Nadal-Kyrgios en directo

Actualizado: 04/07/2019 17:26h

0 - 15 SET 1 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Nick Kyrgios y consigue el punto El partido comenza con juego en blanco para Rafa Nadal. Tres primeros que se han traducido en tres puntos gratuitos de saque. Y un segundo que ha finalizado con un buen drive envolvente que Nick Kyrgios no ha podido responder. 0 - 0 SET 1 0 - 1

Nick Kyrgios estrella su golpe de revés en la red Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Nick Kyrgios no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Todo preparado en la Central de Wimbledon. Calor, sol y sin previsión de lluvia (apenas hay nubes). El juez de silla será el francés Damien Dumusois. Expectación máxima para ver quien de los dos se resarce mejor del pique que tienen entre sí Rafa Nadal y Nick Kyrgios. Experto consumado en saques directos (en aquel partido de Wimbledon 2014, Rafa Nadal encajó el mayor número de aces de toda su trayectoria en ATP: 37). Y de Tie Breaks, al español le ha ganado los cinco que ha jugado. Eso sí, las victorias del balear son holgadas, eso significa que el jugador de origen griego-malayo tiende a dejarse llevar. Poseedor de cinco títulos, este año el único que tiene es precisamente el de Acapulco, llegó a la final del Masters 1000 de Cincinnati como mayor éxito de su carrera. Es cierto que no se baja del Top 50, pero su máxima posición la consiguió en 2017 cuando estuvo cerca del Top Ten (13º).

Y eso que el australiano, aparte de ser un díscolo showman, es un genio. Técnica exquisita, saque demoledor, portento físico y dominador de todos los registros del tenis. Cuando quiere defiende y, sobre todo, es muy agresivo. Hoy no tendrá nada que perder, y sabiendo quien tiene enfrente, irá a por todas. El mallorquín ha alcanzado cinco finales en este escenario, pero solo se proclamó campeón en dos (2008 y 2010). Una trayectoria extensa en sus 13 participaciones. Nada que ver con aquel 2014 cuando Nick Kyrgios alcanzó los cuartos de final, su mejor participación sobre el verde londinense. Se presenta como número dos del mundo, aunque la organización de Wimbledon le haya relegado, de forma incomprensible, como tercer cabeza de serie. En estas dos primeras semanas tendrá que defender 720 puntos como corresponden a las semifinales alcanzadas el año pasado cuando fue eliminado por Novak Djokovic. Rafa Nadal comienza de esta manera la segunda parte de la temporada, antes del parón veraniego, después de una primera mitad de año protagonizado por su final en el Open de Australia, sus problemas físicos que le han lastrado en algunos torneos de tierra batida, y por la consecución del citado Roland Garros y del Masters 1000 de Roma. Todo ello después de dos amistosos como preparación para el grande por excelencia de la hierba, dos encuentros que saldó con derrota; Rafa Nadal se presenta en el All England Lawn Tennis & Croquet Club de Londres como lo viene haciendo los últimos años: como campeón de Roland Garros.

Justo después de que Nick Kyrgios necesitara cinco sets para eliminar a su compatriota Jordan Thomson (7-6, 3-6, 7-6, 0-6 y 6-1) en medio de un compendio de extravagancias y golpes espectaculares, Rafa Nadal se deshizo de Yuichi Sugita por 6-3, 6-1 y 6-3, igualando su record del año de aces (11). Rafa Nadal comentó tras la finalización de su encuentro frente a Yuichi Sugita que asume que su rival de hoy tiene calidad para ganar un Grand Slam, y que se motiva ante los tenistas más grandes. Por lo que se prevé un partido muy peligroso para un Rafa Nadal en pleno rodaje con la hierba. En éstas que llegamos al Masters 1000 de Roma y Nick Kyrgios vuelve a protagonizar otro capítulo para olvidar. En segunda ronda frente a Mevdedev, en el set decisivo, comienza a protestar de forma muy agresiva, le aperciben, tira la raqueta conta el suelo y la silla a la pista. En definitiva, es expulsado del Foro Itálico. Primero, inmediata, metiéndose con el tiempo que tarda Rafa Nadal en sacar. Segundo, a través de redes sociales, colgando los emoticonos de un fantasma y una jeringuilla (en clara alusión a los ataques franceses sobre el dopaje del balear). Y, tercero, en los medios, en marzo, cuando en el Daily Mail se refirió el español como un tenista que solo se dedica a pasar bolas por encima de la red. Tras su enfrentamiento en Acapulco el pasado mes de febrero, Rafa Nadal declaró tras el partido: Le falta respeto al público, al rival y a él mismo también, eso es lo que creo que debe mejorar. Tiene talento para ganar un Grand Slam, pero por algo está donde está". La respuesta del excéntrico tenista tuvo varias fases.

Poco antes de este último antecedente en un choque contra Rafa Nadal, el australiano fue protagonista porque se dedicó a protestar de forma airada y constante a un juez de silla. En aquella ocasión, Nick Kyrgios no pondría excusas a su derrota reconociendo la superioridad del manacorense (6-2 y 6-1 en la final de Pekín). Primero en 2016 cuando se dejó perder frente a Mischa Zverev (cuando no le debía nada al público ) o en 2017 frente a Steve Johnson donde no jugó en el primero para retirarse en el segundo. Disculpas públicas, sí, pero sanción por comportamiento antideportivo. En total 35000 euros de multa. En estos cuatro años, sobre todo en los últimos tiempos, Nick Kyrgios ha sido protagonista de episodios grotescos como cuando le dijo a Wawrinka que Kokkinakis se estaba acostando con su mujer o como cuando fingió masturbarse en alguno de los descansos de un partido de Queen o los dos capítulos que le contemplan en Shanghai. El último antecedente fue en Acapulco cuando, con otros dos Tie Break y más de tres horas de duración (tuvo un tiempo mayor que en aquel encuentro de Wimbledon), Nick Kyrgios remontó el 6-3 inicial y eliminó a Rafa Nadal también en octavos de final. Ahí estalló todo. Desde entonces y hasta este año, ambos se han enfrentado en seis ocasiones, con tres triunfos para cada uno. El de Canberra, número 43 del mundo, es uno de los pocos tenistas del circuito al que Rafa Nadal no ha ganado en el cara a cara particular.

Partido con mucha intrahistoria. Para empezar, el primer encuentro que jugaron ambos en ATP fue precisamente en Wimbledon: octavos de final de 2014. El australiano, wild card, eliminó al español que era número 1 del mundo. En cuatro sets, tras dos tie breaks y tres horas de encuentro se consumó la sorpresa en aquella edición. Hola, muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a la cita más esperada de este deporte desde que se supo el sorteo del cuadro individual masculino de Wimbledon. A continuación, ofreceremos en directo, posiblemente, el duelo con más morbo del tenis mundial. Rafa Nadal se mide a Nick Kyrgios.