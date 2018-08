El tenis se rinde a David Ferrer

Quizá nació en un tiempo equivocado. Podía haber brillado muchísimo más de lo que lo ha hecho, pero coincidió con una de esas generaciones que siempre se definen como irrepetibles que le arrebataron muchos focos de atención. Sin embargo, la despedida deDavid Ferrer hizo que afloraran muchos de los sentimientos que no suelen subrayarse en una pista de tenis. Y el mundo de la raqueta le reconoció por su gran tenis, y por sus enormes valores como persona.

Rafa Nadal se deshizo en elogios sobre su amigo en la rueda de prensa: «Es uno de mis mejores amigos en el circuito y hemos pasado muchos momentos maravillosos juntos. Para mí él tiene mucho más mérito en su carrera, por su regularidad y capacidad de mejorar cada año a un alto nivel, que algunos jugadores que sí tienen un Grand Slam pero que son peores jugadores».

«Tengo una gran relación con él y lejos de estar triste por lo de hoy es un ejemplo de carrera la que él hizo, un ejemplo de jugador, de persona. Se le va a extrañar mucho en el circuito porque ha conseguido cosas muy muy valiosas en el tour y creo que no ganó un Roland Garros varias veces porque estaba Rafa. Como tenista deja una huella y como persona también se le va a extrañar mucho», expuso Juan Martín del Potro.

Ultimate sign of respect is pointing at a guy and saying “that’s how I’d want my children to go about their job someday.” That’s @DavidFerrer87 for me. Absolutely brought it every single day. Congrats amigo!!